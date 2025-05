Kommentti: Leijonissa heräsi peto

Juuse Saros on ollut Leijonien paras pelaaja kuluvassa MM-turnauksessa. Tilanne ei ollut karkeloihin lähdettäessä optimaalinen, mutta Nashville-tähti suorittaa nyt kauden vakuuttavinta peliään, kirjoittaa MTV Urheilun Jere Hultin.

Huippuvahdin tasonnosto on jäänyt Leijonien kroonisten ongelmien tallomaksi. Saroksessa on juuri nyt potentiaalia olla koko kisojen tärkein yksilö omalle joukkueelleen.

Lauantain Latvia-ottelun Saros voitti melkein yksin. Hän on ollut vahva läpi kisojen. Vaikka vastustajat ovat olleet (Ruotsia lukuun ottamatta) kiekkolilliputteja, on torjuntatarve ollut Leijonien heikkojen otteiden vuoksi todellinen.

Maaleja on mennyt selän taakse vain 1,26 per ottelu. Neljän pelin torjuntaprosentit ovat väkevää luettavaa: 93,8, 95,1, 94,1 ja 97,1

Onko Saroksella todistelun tarvetta jollekin muulle kuin itselleen? No, on tai ei, hän on sen tehnyt.

Saros, 30, lähti MM-leiritykseen uransa heikoimman kokonaisen NHL-sesongin jälkeen. Isoa vastuuta Predatorsissa kantava veskari otti kiekkoa kiinni 58 runkosarjaottelussa 89,6-prosenttisesti. Päästettyjen maalien keskiarvo 2,98 oli uran huonoin.

Ei katastrofaalista, muttei tyypillistä Sarosta.

Viime vuodet Suomen kirkkaimpiin NHL-tähtiin lukeutunut Saros oli silti selvä valinta myös helmikuun 4 Nations -turnaukseen. Sielläkään homma ei vielä ottanut tuulta alleen, sillä hän menetti aloittavan vahdin paikan USA-avausottelun jälkeen Kevin Lankiselle.

Yli 400 NHL-ottelua pelanneen huippuvahdin voi kuvitella kantaneen ainakin henkilökohtaista todistustaakkaa tasostaan, kun hän lähti mukaan MM-leiritykseen.

Peto on herännyt kreivin aikaan. Leijonien tolppien välissä on tiikerinsilmän löytänyt huippu, joka voi viedä joukkueen kaikista ongelmista huolimatta yksilönä mitalipeleihin.

Sellaisella tempulla olisi onnistuessaan merkittävät vaikutukset Leijonien ympärillä pyörivään harmauteen ja epävarmuuteen. Edessä on olympiavuosi, johon Saros näyttäisi pystyvän parhaimmillaan raivaamaan työrauhaa, etenkin maajoukkueen valmennusjohdon osalta.