Jukka Jalonen tiesi välittömästi Leijonien kylmäävän kohtalon – tiuskahti MM-areenalla: "Mitä tässä voi tehdä?"

– Tuntui siltä, että kyllä me voitamme tämän pelin. Ei ollut kuin kymmenkunta sekuntia, kun kiekko oli vielä toisessa päässä. Kaikki on mahdollista, näköjään. Olisi pitänyt aiemmin ratkaista, mutta emme pystyneet siihen. Vähän jo jatkoaikaa odoteltiin, mutta sitten tuli ikävä pomppu ja kiekko kimposi niille. Sitten he pääsivät hyökkäämään. Tämmöistä jääkiekko välillä on, Jalonen jatkoi hyvin rauhallisena.

– Meillä on ollut jo aiemmin maalin pelejä Itävaltaa vastaan. Heillä on hyvä joukkue ja he pelasivat hyvin. Peli on aina suhteessa vastustajaan ja he laittoivat meidät koville. He puolustivat tiiviisti ja keskittyivät vastaiskuihin. Ei ole helppo pelata tuollaista joukkuetta vastaan, joka puolustaa noin kärsivällisesti ja tukkivat keskustaa. Viidellä viittä vastaan oli vaikea luoda paikkoja, Jalonen perkasi.