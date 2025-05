Leijonien sisällä kummastuttava tilanne – NHL-mies pienimuotoisen ristiriidan keskellä

NHL-seura New York Rangersin hyökkääjä Juuso Pärssinen, 24, on aloittanut tämän kevään MM-turnauksen positiivisesti. Pärssisen johtama ketju on ollut Suomen parhaimmistoa. Pärssinen itse on pienimuotoisen ristiriidan keskellä.

Entisen huippuhyökkääjän Timo Pärssisen poika Juuso Pärssinen on ollut Leijonien parhaimmistoa tämän kevään MM-kisoissa. Pärssinen on vastannut tulospuolesta, kun hän on nakuttanut kolmeen otteluun kaksi maalia (2+0).

Vaikka Pärssinen on näyttänyt jopa Leijonien sisällä pelillistä suuntaa, ei hänelle ole tippunut lainkaan ylivoima-aikaa. Sekös osaltaan hämmästyttää, sillä taitavalla pelintekijällä olisi kykyjä tuolle sektorille.

Ja myös halua. Siis päästä mukaan ylivoimiin.

– Totta kai on paljon halukkuutta olemassa, mutta en mää noista päätä. Niillä mennään, mitä valmentajat sanovat, Pärssinen toteaa kylmänviileästi aiheesta MTV Urheilulle.

Leijonat muutti jo kertaalleen ylivoimaansa, kun se nosti puolustaja Atro Leppäsen mukaan toiseen viisikkoon. Suomi ei ole tehnyt vielä yhtään ylivoimamaalia turnauksen alkuvaiheilla.

Ylivoimaa harjoiteltiin painokkaasti keskiviikkona. Leijonien päävalmentajan Antti Pennasen mukaan Suomen joukkueella on parantamisen varaa jokaisella erikoistilannesektorilla. Niin ylivoimassa, alivoimassa kuin aloituksissa.

Kuten Pennanen itse muotoili, Leijonia vietiin ”kuin litran mittaa” Ruotsi-pelin aloitustilanteissa. Suomi hävisi aloitukset Ruotsille peräti lukemin 19–42.

Leijonien senttereistä Pärssisen saldo näytti karulta: yksi voitettu, 14 hävittyä aloitusta.

– Semmoista se on joskus. Ei siitä sen enempää. Pitää parantaa sillä puolella, Pärssinen kuittasi napakasti faktaan liittyen.

Leijonat vietti tiistaina totaalista vapaapäivää kisoissa. Jokainen joukkueen jäsen sai tehdä vapaasti haluamiaan askareita Tukholmassa.

– Rentouttava päivä. Oli hyvä ilma, niin tuli vähän ulkoiltua ja sitten katselin vähän jääkiekkoa, Pärssinen kertoi vapaiden vietostaan.

Millainen maku on tähän mennessä jäänyt MM-turnauksesta?

– Olisimme voineet totta kai napata Ranskaa vastaan kolme pistettä ja olisimme voineet tulla lopussa tasoihin Ruotsia vastaan, mutta mun mielestä meillä on ollut ihan positiivinen alku. Joukkueessa on hyvä meininki päällä ja olen kyllä tykännyt siitä. Jos kokemusta miettii, niin olihan tuossa loppuunmyydyssä Ruotsi-ottelussa iso ero muihin nähden, missä ei ollut niin paljoa porukkaa paikalla, Pärssinen vertailee ja ynnäilee kokemuksia yhteen.

Leijonat lähtee torstain Slovenia-otteluun selkeänä ennakkosuosikkina. Yksi iso teema on selvillä.

– Ihan sama, että ketä vastaan pelaa, niin pitää olla kärsivällinen. Sitä ei etukäteen koskaan tiedä, että millainen peli sieltä loppupeleissä tulee. Kärsivällisyys on aina avainroolissa, Pärssinen sanoo.

Leijonien ja Slovenian ottelu alkaa torstaina Suomen aikaan kello 17.20. Taisto on nähtävillä MTV Katsomosta ja MTV3-kanavalta.