Leijonien NHL-hyökkääjällä poikkeuksellinen tilanne MM-kisoissa – tätä harvoin näkee

NHL-seura Seattle Krakenin hyökkääjä Eeli Tolvanen liittyi Suomen joukkueen matkaan jo viime viikon Tshekin EHT-turnauksessa. Perjantaina Tolvanen on erikoisen tilanteen keskellä.

Kun Suomen ja Itävallan MM-ottelu alkaa perjantaina, Suomen hyökkääjä Eeli Tolvanen kohtaa hänelle enemmän kuin tutun tahon. Vastustajan leiristä kun löytyy hänen veljensä, Atte Tolvanen.

Tolvanen, 30, on torjunut viime vuodet itävaltalaisen suurseuran EC Salzburgin maalilla.

– Hän on antanut kaikkensa tälle lajille. Hänellä on ollut isoja ylä- ja alamäkiä ja hän on selvinnyt niistä. Nyt hän on ottanut neljä mestaruutta putkeen ja päässyt MM-kisoihin. Hattu nousee päästä, pikkuveli Eeli Tolvanen kehaisi isoveljeään keskiviikkona Tukholmassa.

Atte Tolvanen sai Itävallan kansalaisuuden, kun hän oli pelannut maan seurajoukkueessa riittävän pitkän aikaa. Tolvanen valittiin mukaan Itävallan kevään MM-joukkueeseen.

Jos hän aloittaa perjantaina Suomea vastaan, avauskentällisissä nähdään Tolvasia eri puolilla kenttää. Eeli kun viiletti keskiviikkona Leijonien ykkösvitjassa Teuvo Teräväisen ja Juho Lammikon rinnalla.

– Onhan tuo spesiaalijuttu. Näin ei ole varmaan montaa kertaa käynyt näissä kekkereissä, pikkuveli Eeli hämmästelee.

– Nyt pääsee pelaamaan ensimmäistä kertaa koskaan veljeä vastaan. Makea juttu, Tolvanen mehustelee perään.

Ennen Tolvasia veljekset ovat olleet vastakkain kahteen eri otteeseen MM-jäillä. Samainen skenaario tapahtui vuonna 2003, kun Robert Reichel kohtasi Tshekin riveissä Saksan värejä kantaneen Martin Reichelin. Vuonna 1998 Steve Rucchin kohtasi Kanadan kanssa Italiaa edustaneen Larry Rucchinin.

Eeli Tolvasen mukaan piakkoin eteen tulevaa skenaariota on käyty läpi kesäjäiden yhteydessä.

– Aina kun treenataan, vedetään golfia tai ihan mitä lajia tahansa, niin joka kerta menee kisaamiseksi. Kiva vetää nyt hokkarit jalkaan ja kohdata kentällä. Toki, onhan tuo vähän eri tilanne, kun hän on maalivahti, niin ei välttämättä kulmissa nähdä, Tolvanen pohtii.

Tolvasen mukaan Atte-isoveli on opettanut hänelle tärkeitä asioita muun muassa maalintekoon liittyen – maalivahdin näkökulmasta katsottuna.

– Kyllä hänkin tietää minun kikkani. Mielenkiintoista on varmasti, Tolvanen povaa.

Tolvasen veljekset iskevät yhteen MM-jäillä. Kuvassa Itävaltaa edustava Atte Tolvanen.Tomi Natri /All Over Press

Eeli Tolvanen kantaa puolestaan Suomen värejä.Tomi Natri /All Over Press

Tulosta odotetaan

NHL-seura Seattle Krakenin hyökkääjä Tolvanen, 26, oli edellisen kerran mukana MM-kisoissa keväällä 2018. Tuolloin häntä pomputeltiin joka paikkaan. Tolvanen pelasi saman kauden aikana KHL:ssä, NHL:ssä, alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa, olympialaisissa ja MM-kisoissa.

– Se oli hieno kausi. Sitä tuli oltua vähän kaikenlaisissa turnauksissa mukana. Noita on kiva muistella, että montako peliä tuli silloin pelattua. Vedimme Miron (Heiskanen) kanssa aika monta turnausta yhdessä, Tolvanen pohtii.

Tolvanen oli noihin aikoihin kylmäpäinen maalintekijä, eikä paljoa mitään muuta. Nyt Tolvanen on muuttunut omien sanojensa mukaan huomattavasti monipuolisemmaksi hyökkääjäksi.

– Olen edelleen maalintekijä, mutta pyrin auttamaan joukkuetta myös omassa päässä. Sen lisäksi pyrin olemaan fyysinen ja yritän pelata kokonaisvaltaista peliä, Tolvanen perkaa.

Leijonissa Tolvasta voi pitää etukäteen Suomen joukkueen potentiaalisena ykkösratkaisijana.

– Eiköhän siitä lähdetä. Sen takia tänne on tultu, että pystyy auttamaan Suomea voittamaan. Totta kai kun pääsee ”Teukan” (Teräväinen) kanssa pelaamaan, niin tulosta odotetaan ja tuohon pitää pystyä vastaamaan. Hieno juttu, että tulee vastuuta. Sitä pitää myös kantaa, Tolvanen miettii.

Tolvanen (kuvassa etualalla oikealla) oli edellisen kerran MM-kisoissa mukana keväällä 2018. Tuolla kaudella hän oli mukana erinäköisissä turnauksessa.Christian J. Stewart / All Over Press Finland

Tolvasen MM-matkaan liittyy myös toinen isompi päämäärä, nimittäin olympialaiset. Hän kun pyrkii antamaan näyttöjä siitä, että häneen kannattaa luottaa ensi helmikuussa pelattavassa arvoturnauksessa.

– Ei tuo mikään suurin syy tänne tuloon ollut, mutta varmasti se kaikilla mielessä on, että tuollainen turnaus on näköpiirissä. Itselläni kun kausi loppui lyhyeen, sopimus oli taskussa, eikä ollut loukkaantumisia, niin oli aika helppo sanoa ”kyllä”. Viime vuonna oli soppari katkolla ja tässä on ollut kaikennäköistä muuta pöhinää ympärillä niin, ettei ole päässyt tulemaan.

Tolvasella on todistettavaa, sillä hän ei mahtunut mukaan Leijonien alkuvuoden 4 Nations -joukkueeseen.

– Ainahan sitä haluaisi laittaa Suomi-paidan päälle totta kai. Ei sitä voi kieltää. Tiesin kuitenkin, että minulla oli vähän vaikeampi alkukausi menossa maalien ja pisteiden suhteen, kun päätöksiä tehtiin. Siellä oli kuitenkin hyviä, kärkiketjujen äijiä tarjolla. Oli tunkua hyökkääjistä, Tolvanen näkee.

Oppia

Sen lisäksi, että Tolvanen viiletti keskiviikkona Suomen ykkösketjussa, hänet oli sijoitettu myös Leijonien ykkösylivoiman toiseen laitaan.

– Tuon takia tänne on tultu, että saa isoa roolia, pääsee pelaamaan kunnon minuutteja ja pystyy auttamaan Suomea. Mikäs sen parempaa. Vastuu otetaan vastaan ja pyritään selviytymään siitä, Tolvanen miettii.

Tolvasen NHL-kausi päättyi jo muutama viikko takaperin. Tämän jälkeen hän otti ”hetken happea”, minkä jälkeen hän suuntasi Tshekkeihin.

Tolvanen oli mukana Brnossa pelatussa EHT-turnauksessa, missä Leijonat koki kolmessa ottelussa kolme tappiota.

– Siellä oli pari mustempaa erää, mutta niitä sattuu. Parempi, että ne tulivat tuolla kuin täällä kisoissa. Otimme tuosta oppeja matkaan. Ne pelit on käyty läpi ja unohdettu jo. Nyt on hyvä fiilis joukkueessa ja tähän tuli vielä pari uutta kaveria mukaan. Ei muuta kuin lähdetään tästä rakentamaan, Tolvanen viittoilee.

Tolvanen tykkäsi siitä, miten hän pääsi totuttelemaan ison kaukalon metkuihin EHT-otteluissa.

– Pääsen nyt aloittamaan kisat puhtaalta pöydältä, eikä tarvitse miettiä, että millaista se peli oikein on. Hyvä, että sai tuon viime viikon alle.

– Kiva olla joukkueen matkassa, ja kiva aloittaa itse turnaus, Tolvanen fiilisteli pari päivää H-hetken alla.

Leijonien ja Itävallan MM-avaus lähtee liikkeelle perjantaina Suomen aikaan kello 17.20. Ottelu on nähtävissä MTV Katsomosta ja MTV3-kanavalta.

