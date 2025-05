Leijonien MM-avauksessa harvinaislaatuinen tilanne – veljesten kohtaamisesta luvassa jälkipyykkiä: "Varmasti saa kuulla"

Suomen ja Itävallan MM-avauksessa nähdään veljesten välienselvittely, kun Leijonien Eeli Tolvanen kohtaa veljensä Atte Tolvasen.

Vuodesta 2021 itävaltalaisessa EC Salzburgin joukkueessa torjunut Atte Tolvanen, 30, sai hiljattain Itävallan kansalaisuuden ja tekee perjantaina MM-kisadebyyttinsä. Maaotteluita Tolvanen on ehtinyt pelata Itävallan paidassa kaksi kappaletta.

– Hienot fiilikset, että pääsee kokeilemaan, minkälaista tämä MM-kisameininki on, 30-vuotias maalivahti sanaili MTV Urheilun haastattelussa turnauksen alla.

Miten suomalaismaalivahti sitten päätyi Itävallan maalinsuulle? Kaikki alkoi noin vuosi sitten, kun Itävallan jääkiekkoliitosta tuli Tolvaselle kyselyä, kiinnostaisiko maan passin hankkiminen ja mahdollinen pelaaminen maajoukkueessa.

– Itävallan maajoukkueella on vähän maalivahtipulaa, ja olen tarpeksi hyvin vetänyt siellä, Tolvanen kuvailee.

– Totta kai kiinnosti. Just, että pääsee kisoihin vetämään ja pystyy auttamaan seurajoukkuetta, että ei vie enää ulkkaripaikkaa. Siinä oli pelkästään positiivisia (puolia) kaikille. Se oli hyvä ratkaisu.

Tolvanen on toden totta esiintynyt Itävallassa edukseen. Salzburg voitti tänä keväänä neljännen peräkkäisen maan mestaruutensa. Suomalaisvahti on valittu pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi kolmeen kertaan.

Tolvasen mukaan sarjan kärjen taso on kova.

– Sanoisin, että meidän kärkijoukkueet olisivat varmaan top-6:ssa Liigassa, Tolvanen arvioi.

– Mutta sitten häntäpään joukkueet, siellä on vähän heikompaa tasoa. Ne eivät pysty kamppailemaan rahallisesti eikä muutenkaan isojen seurojen kanssa. Gäppi kärjen ja hännän välillä on aika iso.

Kumpi pääsee kuittailemaan?

Tolvasen MM-kisadebyytti on sieltä maukkaimmasta päästä. Itävalta kohtaa Suomen perjantaina Tukholmassa. Erityisyyttä lisää se, että vastapuolella Suomen paidassa pelaa pikkuveli Eeli Tolvanen.

– Hienoin mahdollinen (ottelu) itselleni. Varsinkin, kun velipoika on siellä vastassa. Onhan se hieno kokemus. Ei tiedä, tuleeko ikinä uutta mahdollisuutta tällaisesta. Molemmat sattuu olemaan kisoissa, ja samassa lohkossa. Onhan se tosi hieno mahdollisuus.

Tolvanen kertoo veljesten olevan jatkuvasti viestiyhteydessä, mutta perjantainen ottelu ei ole vielä aiheuttanut isompaa piikittelyä. Sillekin on kuitenkin aikansa.

– Hirveästi ei ole liikaa piikitelty valmiiksi, mutta kesällä varmasti saa kuulla, jos tulee maali tai jos ei mene maalia. Kumpi vain käy, niin toinen pääsee vähän niin kuin vittuilemaan koko kesän. Kun treenataan kuitenkin yhdessä, niin, niin on pitkä kesä aikaa aukoa päätä.

Tolvanen myöntää, että hänellä on varmasti paras tieto siitä, miten Seattle Krakenissa ammatikseen pelaavan pikkuveljen laukaukset pysäytetään. Asialla on kuitenkin kääntöpuolensa.

– Kesätreenejä on sen verran vedetty kimpassa, että tiedän aika hyvin, mitä siellä halutaan tehdä. Se on tietenkin kiva tilanne. Vastaavasti siellä on tieto, että mihin mulle tehdään (maaleja). Mielenkiintoinen nähdä, kumpi saa pidemmän korren tällä kertaa.

Joukkueet kohtasivat myös viime vuoden MM-kisojen alkulohkossa, ja Itävalta pääsi tuolloin juhlimaan voittoa sekunti ennen loppusummeria syntyneellä maalilla. Joukkue jäi kuitenkin niukasti ulos puolivälieristä juuri Suomen vietyä A-lohkon viimeisen jatkopaikan Itävallan nenän edestä.

Tolvanen ei viime vuoden kisoissa ollut mukana, mutta myöntää puolivälieräpaikan olevan tavoitteena.

– Viime vuonna oli niin lähellä, että tottakai halutaan päästä sinne ja toivotaan, että siihen ylletään. Tottakai minimitavoite on säilyä sarjassa, ja sitten lähdetään sitä kohti, että päästäisiin pudotuspelejä pelaamaan.

Suomen ja Itävallan MM-avaus pelataan perjantaina Tukholmassa kello 17.20.