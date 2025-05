Antti Pennasen yllätysveto ei antanut ajatuksen karata etuajassa – tutut kaverit mukaan kisareissulle: "Mennyt oppi perille"

Upean kauden jääkiekon SM-liigassa pelannut Jan-Mikael Järvinen debytoi jääkiekon MM-näyttämöllä 37-vuotiaana.

Ässien Järvinen takoi SM-liigan runkosarjassa ennätyspisteensä, kun 60 ottelussa syntyivät tehot 9+45=54. Vahva meno jatkui pudotuspeleissä, kun joukkueensa kapteeni Järvinen keräsi pisteet 2+7 kymmenessä ottelussa.

Ässät haastoi puolivälierissä väkevästi tulevan Suomen mestarin KalPan, mutta kuopiolaiset olivat lopulta parempia seitsemännessä ottelussa.

Järvinen lähti pian SM-liiga-pelien päätyttyä mukaan MM-leiritykseen.

Jo kisoihin valmistavat maaottelut olivat Järviselle uran ensimmäiset. Lisää on luvassa, sillä pitkä urakka palkittiin 37-vuotiaan taiturin ensimmäisellä MM-kisapaikalla.

Siitä Järvinen ei leirityksen alussa juuri haaveillut.

– Lähdettiin nauttimaan päivä kerrallaan ja tekemään sitä, mitä osaan. Ehkä kun oli jo kokemusta, pystyi elämään siinä hetkessä ja oppimaan tuntemaan jätkiä ja nauttimaan, niin ehkei ajatus karkaillut mihinkään muualle. Nyt ollaan tässä pisteessä, ja osaa ehkä iloita siitä myös paremmin, Järvinen sanoo.

Kun tieto MM-edustuspaikasta tuli, oli tunnelma tietenkin katossa.

– Pitkät leiritykset oli jo takana, niin olisi ollut vähän hassua, jos ei vähän olisi jännittänyt, että miten siinä käy. On ollut taistelemassa ja pois perheen luota, niin se, että loppujen lopuksi kaikella sillä oli jotain merkitystä ja arvoa, niin kyllähän se tosi mukavalta tuntui.

Ässien Jan-Mikael Järvinen pelasi uransa tehokkaimman kauden 37-vuotiaana.NIKLAS PEHKONEN

Omasta superkaudestaan SM-liigassa Järvinen puhuu vaatimattomasti ja antaa paljon kiitosta ketjukavereilleen. Järvinen hyökkäsi Ässien ykkösketjussa Eemil Erholtzin ja Lenni Hämeenahon kanssa. Päävalmentaja Antti Pennanen valitsi koko kolmikon MM-kisoihin.

– Paljon olen pelannut erilaisten pelaajien kanssa ja erilaisin tuloksin. Kyllä sitä vaan arvostaa, kun löytyy tietynlainen kolmikko, missä kemia osuu. Kyllä sitä omaakin peliä pystyy pelaamaan paremmin, kun muut lukee, ja he myös täydentää omaa pelaamista ja itse myös heidän, Järvinen puntaroi.

– Siinä syttyy ihan uuteen liekkiin. On oikein palava halu odottaa seuraavaa matsia. Ei kuitenkaan ole aina ihan itsestäänselvyys, että kemia löytyy. Lämmittää mieltä.

Koko Ässät-kolmikon kisavalintaa Järvinen kommentoi arvoituksellisesti.

– Ollaan saatu hetken aikaa yhdessä toimia ja käydä asioita lävitse ja puhua elämästä, urheilusta ja jääkiekosta. He ovat opettaneet mulle ja ehkä mää olen pystynyt opettamaan heille jotain. On mahtavaa, että on mennyt oppi perille.

Monet maat ovat julkaisseet toinen toistaan vahvempia ja NHL-miehillä höystettyjä joukkueita kisojen alla. Suomen joukkueesta NHL-komeusta löytyy vähemmän.

Järvinen suhtautuu muiden tähtinippuihin tyynesti. Hän odottaa innolla supertähtien kohtaamista kaukalossa.

– Varmasti lisää mielenkiintoa seuraajille, että pääsee näkemään (heitä) maajoukkuepaidassa. Toivottavasti pääsee itse näkemään, miten peli riittää heitä vastaan.