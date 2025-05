NHL:ssä väläytellyt hyökkääjä ei kelvannut Leijoniin – ”korvaajat” selvisivät, yllätys mukana

Leijonien MM-valinnat ovat herättäneet ihmetystä sen jälkeen, kun Suomen joukkue julkistettiin perjantaina alkavaan turnaukseen.

Ihmettely kohdistui muun muassa siihen, miten NHL-seura Pittsburgh Penguinsin paidassa väläytellyt Ville Koivunen tai KalPan tuore mestaripuolustaja Jesper Mattila eivät mahtuneet mukaan. Koivusen osalta valitsematta jättämistä perusteltiin näin:

– Tässä kohtaa roolitukset, ylivoimaroolitukset olivat se isoin asia, minkä takia päädyttiin näihin ratkaisuihin, Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen perusteli Koivusen pudottamista.

Koivunen, 21, takoi tällä kaudella AHL:ssä 65 ottelussa tehot 21+37=58. Hän piipahti myös NHL:n puolella Penguinsin riveissä, missä hän paukutti kahdeksaan otteluun tehot 0+7. Koivunen nähtiin muun muassa NHL-supertähden Sidney Crosbyn rinnalla.

Koivusen poisjättämisen ja siihen liittyneiden perusteluiden myötä Leijonissa huomio kohdistui siihen, että ketkä Suomen pelaajat menivät nokkimisjärjestyksessä taitavan laitahyökkääjän eli Koivusen edelle.

Tästä saatiin osviittaa keskiviikkona Tukholmassa, kun Suomen MM-joukkue harjoitteli ensimmäistä kertaa yhdessä sunnuntain valintojen jäljiltä.

Leijonien ykkösylivoimassa Teuvo Teräväinen ja Eeli Tolvanen vaihtelivat paikkojaan vasemmassa ja oikeassa "siivessä". Näiden paikkojen osalta ei nähty mitään yllättävää, vaan lähtökohta oli jo varsin selvä.

Leijonien toisessa ylivoimassa Mikael Ruohomaa toimi pyörittäjänä, kun taas vasemmalla puolella niin sanottuna vetäjänä toimi Lenni Hämeenaho. Heidän välissään "bumper-pelaajana" pyöri Eemil Erholtz, kun taas Harri Pesonen liikkui maskipelaajana ja päädyn tuntumassa.

Leijonien ylivoimaketjuissa nähtiin myös yllätys, kun päättyneellä liigakaudella Sportissa hurjaa jälkeä (60 runkosarjaottelua, 21+42=63) nakuttanut Atro Leppänen ei ollut kummassakaan viisikossa mukana.

Leijonien ylivoimat keskiviikon harjoituksissa:

YV1:

Waltteri Merelä

Teuvo Teräväinen – Juho Lammikko – Eeli Tolvanen

Mikko Lehtonen YV2:

Harri Pesonen

Lenni Hämeenaho – Eemil Erholtz – Mikael Ruohomaa

Vili Saarijärvi

Kun Leijonien päävalmentajalta Pennaselta kysyi keskiviikkona Tukholmassa Suomen joukkueen erikoistilannepuolesta, hän otti vahvasti kantaa Koivusen poisjääntiin.

– Tunnen Villen hyvin ja Ville on ollut mulla maajoukkueessa aiemminkin. Hän on erittäin älykäs pelaaja ja hänestä näkee koko ajan sen, että hän tekee töitä luistelunsa eteen. Menimme tässä kohtaa roolitusten kautta ja tuossa on pelaajia, jotka ovat olleet pitkään mukana. Tiedämme ja tiedätte sen, että kuinka hankalaa on tulla Pohjois-Amerikasta isoon kaukaloon pelaamaan. Se ei ole aina ihan helpoin asia. Ja puhun nyt yleisesti, en puhu Villestä. Oli tiukka päätös jättää hänet pois, mutta tässä kohtaa päätimme niin, Pennanen perkasi.

Ville Koivunen.

KalPan puolustaja Jesper Mattila.

Toinen erikoinen valintapäätös liittyi tuoreen SM-liigamestarin KalPan takalinjoilla vakuuttavasti esiintyneeseen Jesper Mattilaan, jota ei valittu mukaan kisoihin. Mattila, 27, häikäisi KalPan mestaruusnipussa, kun vahvan puolustamisen lisäksi hän takoi myös kovaa tulosta taululle.

Mattila nakutti 19 pudotuspeliotteluun tehot 4+6=10.

– Seurasimme ja katsoimme finaaleita, ehdottomasti, Pennanen aloittaa aiheesta.

– Paljon hyviä pelaajia kuten Mattila jäi ulos. Jos katson tuota meidän puolustustamme, niin meillä on hyvä, monipuolinen pakisto jalkeilla, missä on paljon erilaista osaamista mukana. Siinä on fyysisyyttä ja kokoa, mitä tarvitaan, kun taso nousee. Meidän pakkiemme pitää pystyä vääntämään isojen hyökkääjien kanssa.

– Hyviä pelaajia jäi pois. Hän (Mattila) on sellainen ja häntä seurattiin kyllä, Pennanen vakuuttelee.

Leijonat avaa omalta osaltaan MM-kisaurakkansa perjantaina, kun se kohtaa iltapäiväottelussa Itävallan. Mittelö alkaa Suomen aikaan kello 17.20. Ottelu on nähtävillä MTV Katsomosta ja MTV3-kanavalta.