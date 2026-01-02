Leijonien luottosentteri Hannes Björninen on mahdollisesti jopa kaksi kuukautta poissa peleistä polvivamman takia.

Sveitsiläistä SC Langnau Tigersia edustava Björninen loukkaantui jouluaatonaattona pelatussa ottelussa HC Luganoa vastaan.

Seuran mukaan magneettikuvissa paljastui polvivamma, joka pitää Björnisen sivussa kuudesta kahdeksaan viikkoa.

Tigers etsii parhaillaan pelaajamarkkinoilta korvaajaa Björniselle, joka on tehnyt kauden 34 ottelussa tehot 8+12=20.

Björninen pelaa ensimmäistä kauttaan Sveitsin liigassa. Hän kiekkoili edelliset kolme kautta Ruotsissa Brynäsin ja Örebron joukkueissa. Maajoukkueessa 30-vuotias Björninen on pelannut viidet MM-kisat ja yhdet olympialaiset. Hänellä on molemmista kisoista yksi kultamitali palkintokaapissaan.