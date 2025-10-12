Ruotsin SHL:ssä pelaavan HV71:n suomalaismaalivahti Lassi Lehtinen on joutunut kovan kritiikin kohteeksi.

26-vuotias Lehtinen pelaa kolmatta kauttaan SHL:ssä. Täksi kaudeksi HV71:n riveihin sarjaporrasta alemmas pudonneesta MoDosta siirtyneen Lehtisen kausi on alkanut luvalla sanoen surkeasti.

Lehtinen on torjunut kuudessa ottelussa vaatimattomalla torjuntaprosentilla 83,3. Se on koko sarjan ylivoimaisesti neljänneksi huonoin torjuntaprosentti ja yli viisi otteluista pelanneista maalivahdeista huonoin.

Lisäksi Lehtisellä on myös koko sarjan neljänneksi korkein päästettyjen maalien keskiarvo. Lehtinen on päästänyt ottelua kohden keskimäärin 4,15 maalia.

Lauantaina Lehtinen torjui HV71:n maalilla, kun Skellefteå murjoi HV71:n tylysti 8–3.

Ottelun jälkeen TV4-kanavan asiantuntija Petter Rönnqvist antoi kovaa kritiikkiä kehnovireiselle Lehtiselle.

– Hän on jatkanut pelaamista samalla tavalla kuin karsinnoissa MoDo-paidassa. Hän ei ole päässyt sieltä ylös. Olen yrittänyt aina puolustaa maalivahteja. Tiedän, että heille tulee vaikeita ajanjaksoja. Mutta olen nähnyt jo niin monta peliä, joissa hän ei ole ollut iskussa, Rönnqvist kritisoi Hockey Sverigen mukaan.

– Hän näyttää uneliaalta. Hän näyttää siltä, ettei hän halua mennä kiekon eteen.