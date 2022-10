Lähteet: Leijonien maailmanmestarivahdin mitta täynnä luottovalmentajan alaisuudessa

Aftonbladetin mukaan Vehviläinen ei ole tyytyväinen tilanteeseensa Mikko Mannerin luotsaamassa Brynäsissä. Viime kaudella Palokan Kiekon kasvatti oli vielä joukkueensa ykkösvahti, mutta Jokereissa viime kaudella torjuneen Anders Lindbäckin tultua seuraan, on suomalaisen peliaika vähentynyt.

Vehviläisellä ja Mikko Mannerilla on pitkä yhteinen historia. Kaksikko voitti yhdessä Suomen mestaruuden Kärpissä keväällä 2018.

– Arvostamme häntä paljon, ja olemme iloisia, että sekä hän että Anders ovat täällä. Meillä on vahva maalivahtikaksikko. Molemmat ovat meille tärkeitä riippumatta siitä, kuka on maalissa. He ovat voittajia, jotka kilpailevat jatkuvasti, Alcén viestitti Aftonbladetille.