SHL:ssä pelaavan Växjö Lakersin suomalaishyökkääjän Otto Koivulan ura on vaakalaudalla, seuran urheilujohtaja Henrik Evertsson kertoi Smålandspostenille.

27-vuotias Koivula on pelannut tällä kaudella vain viisi ottelua tehoin 1+1. Lokakuun alusta lähtien hyökkääjä on ollut sivussa Växjön kokoonpanosta.

Växjön taustajoukot kertoivat Smålandsposten-lehdelle huolestuttavia uutisia suomalaishyökkääjän tilanteesta. Pahimmassa tapauksessa Koivulan ura voi olla jopa ohi.

– Se on vamma, jota ei tulla saamaan 100-prosenttiseen kuntoon. Meidän on löydettävä oikeanlainen lähestymistapa tai harjoitusrutiini, joka toimii. Jos se ei toimi, on todennäköistä, että edessä on leikkaus tai jopa se, ettei hän pysty enää jatkamaan pelaamista, urheilujohtaja Henrik Evertsson kertoo.

Koivula siirtyi Växjö-paitaan viime kaudella. Hän teki 30 ottelussa 15 tehopistettä. Ennen saapumistaan Ruotsiin, Koivula kiekkoili Pohjois-Amerikassa New York Islandersin organisaatiossa.

Kuuden rapakon takana vietetyn kauden aikana Koivula pelasi vain 28 NHL-ottelua ja 274 AHL-ottelua.

SM-liigassa Koivula on edustanut HIFK:ta ja Ilvestä.