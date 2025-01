Ville Hussolla synkkä ilta NHL:ssä – päävalmentaja puolusti rajusti kritisoitua suomalaista: "Jos joku luulee..."

NHL:n suomalaisvahti Ville Hussolla oli synkkä ilta, kun hänen edustamansa Detroit Red Wings hävisi San Jose Sharksille maalein 3–6.

29-vuotias Husso pääsi NHL:ssä tolppien väliin ensimmäistä kertaa kuukauteen, mutta paluu ei sujunut toivotusti. Husso taipui NHL:ssä toiseksi viimeisenä olevan San Josen edessä kuudesti ja koppi tarttui ottelussa vaatimattomalla torjuntaprosentilla 78,3.

Yksi Husson ohittaneista San Jose -pelaajista oli suomalaistaituri Mikael Granlund, joka veivasi kiekon näyttävällä tavalla maanmiehensä selän taakse.

Tappion myötä Detroitin komea seitsemän ottelun voittoputki tuli päätökseensä.

Käynnissä oleva kausi on ollut Hussolle haastava. Helsinkiläislähtöinen maalivahti joutui jo alkukaudella AHL:ään yksisuuntaisesta 4,75 miljoonan dollarin vuosiansiot takaavasta sopimuksestaan huolimatta.

AHL:ssä Husso on pelannut erinomaisesti torjuntaprosentilla 93,5, mutta NHL:ssä peli ei ota kulkeakseen. Husso on pelannut tällä kaudella nyt yhdeksän NHL-ottelua ja torjuntaprosentti näyttää lukemaa 86,6. Päästettyjen maalien keskiarvokin on korkea 3,69.

Kehnot esitykset ovat keränneet Detroit-kannattajilta rajusti kritiikkiä. Tuoreimman tappion jälkeen monet fanit kritisoivat sosiaalisessa mediassa Hussoa voimakkaasti ja osoittivat syyttävän sormensa vahvasti suomalaisen suuntaan.

Detroitin päävalmentaja Todd McLellan asettautui puolustamaan rajusti kritisoitua Hussoa, vaikka myöntääkin suomalaisen otteissa olevan parantamisen varaa.

– Sanoisin, että hänen on löydettävä keinot torjua ainakin yksi näistä tilanteista. En tosin tiedä, minkä niistä. Mutta jos joku täällä luulee, että peli meni maalivahdin piikkiin, niin näin ei kyllä todellakaan ollut, McLellan toteaa seuran sivuilla.