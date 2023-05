Leijonien MM-taival katkesi ennennäkemättömällä tavalla – NHL-miesten jääräpäinen kohtelu kolahti omaan nilkkaan

Pidin

Jos jostain saattoi pitää, niin siitä, miten yleisö reagoi Marko Anttilan Leijonat-jäähyväisiin. On uskomatonta, miten Anttilasta on tullut kansan suosikkihahmo ja suoranainen Leijonat-legenda käytännössä viiden vuoden sisällä. Mörkö, Mörkö -huudot kaikuivat Nokia Arenan lehtereiltä, kun Anttila kiersi kunniakujaa hänen viimeisen Leijonat-pelinsä jälkeen. Eikä siinä vielä kaikki. Anttila jakoi yli tunnin ajan kommentteja median edessä. Varusteet päällä ja luistimet jalassa. Kaikille oli aikaa. Koska sellainen Mörkö on.