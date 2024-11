Lehti: Venäjä sai Ruotsin ja Norjan harkitsemaan paluuta käteiseen

The Guardianin mukaan Ruotsi ja Norja ovat perääntyneet suunnitelmistaan muuttua käteisvapaiksi yhteiskunniksi. Syynä on pelko siitä, että täysin digitaaliset maksujärjestelmät tekisivät ne alttiiksi Venäjän muodostamille turvallisuusuhkille. Mailla on huoli myös niistä, jotka eivät pysty käyttämään digitaalisia maksujärjestelmiä.