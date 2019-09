Ruotsalaiset luopuvat käteisen käytöstä vauhdilla, valtio ja keskuspankki kauhuissaan – kruunulle harkitaan sähköistä vaihtoehtoa

Käteisen käyttäminen ei ole enää trendikästä Ruotsissa , jossa kansa on luopunut fyysisistä maksuvälineistä innokkaammin kuin missään muualla Pohjoismaissa tai maailmalla.

Lähes vuosi vailla käteistä



Käteisestä luopuneita ihmisiä on esimerkiksi Belgiasta Ruotsiin muuttanut Dieter Vanstreels, 28.

– (Käteistä käytetään) melko harvoin. Tavallisesti niin tekevät ulkomaalaiset vieraillessaan, he käyttävät joko kruunuja tai euroja, kertoo myyjä Carl Rudling, 20.

– Ruotsista on tulossa yhä enemmän ja enemmän käteisetön, sanoo hänen kollegansa Susann Granlöf, 60.

Vaatekauppiaiden mukaan käteisestä luopuminen olisi heille työntekijöinä helpotus, sillä rahan käsittely on työlästä ja sen kuljettaminen pankkiin yrityksille kallista.

Keskuspankki pähkäilee ongelmaa



Myös osa pankkikonttoreista on lopettanut käteisen käsittelyn.

Kehityssuunta on nähty huolestuttavana Ruotsin keskuspankissa Riksbankissa, jossa pähkäillään kuumeisesti, miten ilmiön mahdollisia haittoja parhaiten torjuttaisiin.

– Tämän kehityksen varjopuoli on se, että meillä on pieniä osia väestöstä, joiden on yhä vaikeampaa tehdä maksuja, koska heidän maksutapaansa ei enää hyväksytä, sanoo Riksbankin ekonomisti Gabriel Söderberg STT:lle.