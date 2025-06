Majuri hukkasi muistitikun, joka sisälsi salaiseksi luokiteltuja asiakirjoja

Majurismies oli säilyttänyt salaisia asiakirjoja huolimattomasti. Lopulta salaamattomat tiedot löytyivät muistitikulla varuskunnan piha-alueelta.

Tietojen epäasiallinen säilytys tapahtui vuosina 2014–2021. Majuri oli säilyttänyt salaamattomalla muistitikulla erilaisia työhönsä liittyneitä asiakirjoja.

Mies joutui syytteeseen, kun varomaton tietojen hallinta kävi ilmi. Mies oli siirtynyt salaamattoman tikun kanssa Lappeenrannasta Mikkeliin ja lopulta tikku oli päätynyt siellä Maavoimien esikunnan turvallisuusvyöhykkeen ulkopuolelle.

Muistitikku oli löytynyt Mikkelin Karkialammen varuskunnan piha-alueelta. Ulkopuolinen henkilö oli löytänyt tikun ja toimittanut sen Puolustusvoimien haltuun.

Muistitikulla oli erilaisia turvaluokiteltuja asiakirjoja yhteensä 860 kappaletta. Muistitikulla oli muun muassa salaiseksi ja luottamukselliseksi turvallisuusluokiteltuja asiakirjoja. Suurimman osan turvaluokitus oli kuitenkin matalampi.

Syytti tikun hukkumisesta yhteiskassakaappia

Miehen mukaan hänellä ei ollut pin-suojattua muistitikkua, koska niitä ei ollut jaettu kaikille puutteellisten resurssien takia.

Eräs todistaja kertoi, että tekoajan alkupuolella tikkuja ei tosiaan ollut saatavilla, mutta pin-suojaamattomista tikuista olisi pitänyt silti luopua vuoteen 2017 mennessä.

Oikeus totesi, ettei suojattujen tikkujen puute olisi muuttanut sitä, että jo ennen näitä tietoturvallisempia tikkuja oli salaisten tietojen suojaamiseksi erilaisia salausjärjestelmiä. Mainitulla tikulla tiedot olivat kuitenkin salaamattomina ja selkokielisinä.

Mies oli myös väittänyt, että muistitikku olisi päätynyt varuskunnan piha-alueelle yhteiskäyttöisestä kassakaapista.

– Kukaan todistajista ei ole kertonut havainneensa, että yhteiskäyttöisestä kassakaapista olisi epähuomiossa tai tahallaan viety toisen omaisuutta, tuomiossa todetaan.

Oikeus katsoi tikun päätymisen väärille teille olleen miehen itse aiheuttamaa.

Oikeus: Välinpitämätöntä ja piittaamatonta

Miehellä ei oikeuden mukaan ollut oikeutta siirtää turvaluokiteltua tietoa suojaamattomalla muistitikulla mukanaan uuteen palveluspaikkaansa eikä jatkaa tietojen säilyttämistä siinä.

Mies ei ollut huolehtinut tikun tyhjentämisestä tai asianmukaisesta tietohuollosta.

Oikeus kiinnitti huomiota siihen, että rikos oli jatkunut pitkään ja turvaluokiteltua aineistoa oli tikulla laajalti.

– Normien mukainen menettely eli muistivälineen tyhjentäminen tai tuhoaminen olisi ollut yksinkertaista. [Majurin] menettely on ollut välinpitämätöntä, piittaamatonta ja keskeisten tietoturvallisuusnormien vastaista. [Majuri] on myös itse kouluttanut kyseisistä normeista, jolloin hänellä on tullut olla tieto normien sisällöistä ja oikeasta toimintatavasta.

Oikeuden sotilasjäsenet olisivat päästäneet sakoilla

Teon moitittavuutta lievensi kuitenkin se, että tietoja oli säilytetty virkatehtävistä suoriutumiseksi, ei esimerkiksi epäasiallisen hyötymistarkoituksen vuoksi.

Pääasiassa yhden toimialan tietoja sisältävä aineisto oli lisäksi nopeasti vanhentuvaa, minkä ansioista julkisuuteen päätyessään tiedoista ei tosiasiassa olisi aiheutunut oikeuden mukaan maanpuolustukselle suurta vahinkoa.

1970-luvulla syntynyt mies tuomittiin palvelusrikoksesta 60 päivän ehdolliseen vankeuteen. Miehen maksettavaksi tulivat lisäksi mittavat oikeudenkäyntikulut.

Eri mieltä miehen rangaistuksesta oli oikeuden sotilasjäsenet, jotka muun muassa kiinnittivät huomiota siihen, ettei tikulla ollut tieto ollut vuotanut julkisuuteen tai päätynyt ulkopuolisten käsiin.

He huomioivat myös majurismiehen pyrkimyksen noudattaa normeja ja ohjeita, vaikka siinä ei ollutkaan onnistunut. Heistä miehen olisi tullut selvitä sakoilla.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

