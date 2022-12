Lehti: Vedonlyöjät pitivät Fifan järjestelmää pilkkanaan – manipulaatioepäilykset asettavat supertähden sanat uuteen valoon

Daily Mailin mukaan kaikilla "johtavilla vedonlyöntiyhtiöillä" ei ole enää mahdollisuutta veikata MM-kisaotteluiden parhaita pelaajia. Kunkin ottelun parhaat pelaajat on valittu Fifan verkkosivuilla olevalla äänestyksellä. Järjestelmän pitäisi toimia niin, että kullakin ip-osoitteella on mahdollista äänestää vain kerran, mutta sosiaalisessa mediassa kerrotaan julkaistun vihjeitä, jolla tätä rajoitusta on mahdollista kiertää.