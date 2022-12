Tyrmäävä tilasto: Cristiano Ronaldo on MM-turnauksen surkeimpia – nyt jopa portugalilaiset äänestivät supertähteään vastaan

Neljännesvälierä Brasilia–Etelä-Korea maanantaina 5.12. klo 21 MTV3:lla, C Moressa ja MTV Katsomossa! Studiolähetys käyntiin jo klo 20.

Portugali kohtaa tiistai-iltana neljännesvälierässä Sveitsin. Ronaldo onnistui lohkovaiheessa maalinteossa kertaalleen. Avausottelussa rankkarista. Se on ainoa maali, jossa hän on ollut mukana rakentelussa.

Myös monet muut tilastot osoittavat, että Ronaldon suoritus on jäänyt piippuun. Tähän mennessä supertähti on luonut vain keskimäärin yhden maalipaikan ottelua kohden, eikä hän ole onnistunut ainoassakaan harhautuksessa.

Pelaajatilastointeja tarjoavan Sofascoren mukaan Ronaldo on lohkovaiheen huonoimpien pelaajien joukossa. Hän on mukana sivuston luomassa MM-kisojen huonoin 11 -joukkueessa. Kokoonpanossa on pelaajia, jotka ovat pelanneet vähintään 60 prosenttia kaikista lohkovaiheen minuuteista.