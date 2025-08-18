Erika Vikman julkaisi tunteikkaan päivityksen: "Sun sydämesi tänne jää"

Julkaistu 59 minuuttia sitten
Rebeca Romero

rebeca.romero@mtv.fi

Erika Vikman julkaisi tunteikkaan päivityksen Katri Helenan viimeisen konsertin jälkeen. 

Iskelmälegenda Katri Helena päätti uransa noin 40 000 ihmisen edessä Helsingin Olympiastadionilla lauantai-iltana 16. elokuuta. 

Konsertissakin esiintynyt Erika Vikman julkaisi tunteikkaan illan jälkeen postauksen Instagramissa. Hän kiittää iskelmälegendaa ja julkaisi tunnelmapaloja konsertista. 

– Sun sydämesi tänne jää ja annoit meille tähtitaivaan! KIITOS Katri Helena, me rakastetaan sinua! Vikman kirjoittaa kuvien yhteydessä. 

Konsertin aikana Katri Helena sanoi "testamenttaavansa viestikapulan" nuoremmille naislaulajille. Jäähyväiset päätti vuonna 2025 julkaistu kappale Elämän tie, joka jäi Katri Helenan viimeiseksi julkaistuksi kappaleeksi. Sen taustakuoroon lavalle astelivat Jenni Vartiainen, Ida Paul, Mira Luoti, Erin, Hanna Pakarinen, Aliisa Syrjä, Ellinoora, Suvi Teräsniska, Erika Vikman, Anna Puu sekä  Paula Vesala.

Orkesterin kapellimestarina toimi Leri Leskinen ja konsertin dramaturgina Paula Vesala. Katri Helenan taustalaulajina kuultiin Suvi Teräsniska, Nina Tapio, Jepa Lambert sekä Esa Nieminen.

