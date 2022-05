Kahta työtä tekevä yksinhuoltaja Sini joutuu järjestelemään arkensa uudestaan koulujen lakon takia – "Tuntuvia taloudellisia menetyksiä"

– Työntekoa on vähennettävä. En voi olla täyttä päivää töissä, Sini kertoo.

– En voi luottaa siihen, että he olisivat yhdeksää-kymmentä tuntia keskenään täällä. Kyllä se vaatii silloin itseltäänkin sitä, että on enemmän läsnä.

Jonkun täytyy katsoa nuoren perään

Sinin mukaan yksi suurimmista haasteista on huoli nuorimmaisen liikkumisesta. Jonkun pitää olla katsomassa perään, ja kun isovanhempia ei enää ole, on tukeuduttava sisaruksiin.

– Koulu on hyvä ja turvallinen paikka, mihin voi lähettää nuoren. Tietää, että he ovat siellä ja joku katsoo heidän peräänsä. Jos koulua ei ole, niin koko päivä on vanhempien vastuulla.