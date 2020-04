Miten sujuvat etätyöt, etäkoulu ja harrastaminen yhden katon alla? Tältä näyttää arki helsinkiläisperheessä: "Joskus lähden autolla ajamaan pienen lenkin, jotta saan hetken omaa rauhaa"

Juuri kun viulunsoitto on yläkerrassa lakannut, alakerrasta alkaa kantautua pianosointujen ääni. Helsinkiläisessä kodissa perjantain soittotunneista ei lipsuta poikkeustilasta huolimatta. Musiikkiharrastukset ovat siirtyneet kotiin, ja opettaja opastaa puhelinruudun kautta.

Lukion ensimmästä luokkaa käyvä 16-vuotias Julius Herler on juuri saanut espanjan suullisen kokeen äänitiedoston lähetettyä eteenpäin. Koeviikko on ohi, ja soittotunnin jälkeen viikonloppu voi alkaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tokaluokkalainen Ellen Herler on jo laittanut koulutarvikkeet sivuun, mutta näyttää hieman päivällä tekemiään tehtäviä. Matematiikkaa hän on laskenut peräti tunnin verran tänään. Viikon päätteeksi opettajalle lähetettiin itsearviointilomake. Hymynaamaa voi painaa, jos kokee suoriutuneensa viikosta hyvin.

Myös kutosluokkalainen Senny Herler on valmis vaihtamaan vapaalle viulutunnin jälkeen. Suunnitelmissa on keppihevosratsastukselle lähtö kavereiden kanssa. Koska kaverit ovat kaukana, ratsastaessakin otetaan videoyhteys.

Rutiinit pitävät raiteilla

Panigrahi-Herlerin perheessä rutiinit pyritään pitämään mahdollisimman samoina, vaikka arki onkin kaikkea muuta kuin tavallista. Perheen neljästä lapsesta kolme on kouluikäisiä, jotka kaikki käyvät tällä hetkellä etäkoulua. Perhe herää ajoissa, ruokailee totuttuihin aikoihin ja vapaa-ajan viettoon siirrytään vasta koulu- tai työpäivän päätteeksi.

Rutiinien tärkeyttä korostaa myös asiantuntija.

– Me tiedetään että rutiinit auttavat. Esimerkiksi se, että menee ulos, nousee ajoissa, pukeutuu eikä vaan ole lökäreissä, pitää kiinni rytmistä, kuvailee Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch.

Keittiön pöytä tukikohtana

Arkea helpottaa se, että vanhemmat voivat tehdä etätöitä joustavasti. Äiti Anne Panigrahi-Herler kirjoittaa kirjaa, työpisteenään keittiön pöytä. Vastapäätä koulutehtäviä tekee tokaluokkalainen Ellen, joka kaipaa hieman enemmän apua. Isommat lapset pystyvät tekemään koulutehtäviä jo itsenäisemmin. Perheen isä Casper Herler työskentelee asianajajana ja pystyy osittain työskentelemään kotitoimistosta käsin.

Suurin haaste on arjen aikatauluttaminen niin, että jokainen perheenjäsen saa oman tilan oikeaan aikaan. Jos olohuoneessa on meneillään voimistelutunti, samassa kerroksessa on mahdotonta pitää etäpalaveria.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Näin näkevät lapset

Etäkoulun suhteen kokemukset ovat hieman erilaisia. Tokaluokkalaisen Ellenin mielestä koulunkäynnistä pääsee nyt helpommalla. Mieleenpainuvia tehtäviä on ollut yhdessä leipominen, ulkoileminen ja isovanhemmille videopuhelun soittaminen.

– Joskus video-opetukseen meno voi olla hankalaa, mutta muuten koulunkäynti on nyt helpompaa kuin yleensä. Aika paljon pyydän apua vanhemmilta, jos en osaa jotain tehtävää. Kun koulussa on opettaja jolta voi kysyä, niin täällä kotona vanhemmat on vähän kuin ne opettajat, Ellen Herler kuvailee koulupäiviään.

Kutosluokkalainen Senny sen sijaan arvioi, että työmäärä on etäkoulun myötä kasvanut.

– Aika mielenkiintoista on ollut, kun on ollut niin erilaista. Mutta koulussa meillä on ollut aika paljon enemmän tehtävää, koska on ollut hirveästi kaikkia kirjoitusprojekteja joita voi tehdä kotona, kutosluokkalainen Senny kertoo.

Me-henki noussut!

Vaikka arki sujuu olosuhteisiin nähden hyvin, usean lapsen koulunkäynnin kaitseminen vaikuttaa Anne Panigrahi-Herlerin työn etenemiseen.

– Kyllä se hidastaa. Kun kirjoittaminen on muutenkin sellaista ajatustyötä vaativaa ja siihen tarvitsee rauhaa, niin se on tällä hetkellä mennyttä. Välillä tuntuu, että omaa rauhaa tarvitsisi. Välillä olen illalla tehnyt niin, että olen lähtenyt ajamaan autolla pienen lenkin tienoota ympäri, jotta saan hetken omaa rauhaa, Anne Panigrahi-Herler kertoo ja nauraa päälle.

Jotain positiivistakin perhe erikoisista ajoista löytää. Yhdessä tekeminen nostattaa me-henkeä.

– On enemmän sellaista kanssakäymistä, niin jotenkin sitä hitsautuu enemmän yhteen perheenä kuin arjessa Nyt myös kun Uudeltamaalta ei pääse poistumaan, niin ollaan viikonloppuja hyödynnetty lähiulkoilumaastojen kartoittamiseen, kertoo Casper Herler.