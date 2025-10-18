Alone Suomen seitsemännessä jaksossa Petra kärsii kovista kivuista.

Alone Suomen seitsemännessä jaksossa Petra lähtee viemään lautallaan verkkoja vesille. Jakso esitetään televisiossa 21. lokakuuta.

Lähtiessään lautalla vesille hän riisuu kengät ja sukat pois ja käärii housunsa polvien yläpuolelle.

– Ai saatana, minua sattuu jalkoihin. Alkaa olla sellainen olo, että kohta tulee itku. Tämä on joka kerta niin raskasta ja stressaavaa. Minulle alkaa pikkuhiljaa riittää. En tunne jalkojani, Petra voihkii laskiessaan verkkoja veteen.

Lisäksi hän huomaa, että lautassa alkaa olla paljon vettä.

Katso videolta, miten Petra pärjää jalkojensa kanssa.