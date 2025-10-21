Alone Suomen kahdeksannessa jaksossa neljä kilpailijaa on viettänyt erämaassa jo 20 päivää.

Kahdeksas jakso Alone Suomi -ohjelmasta esitetään televisiossa 28. lokakuuta.

Petra valittelee 20. päivänä, että hänen päätänsä on särkenyt aamusta saakka ja että kropassa on outo tunne. Hänellä on myös rintakipua.

– Nyt pitää varmaan ilmoittaa jonnekin, kun pistää sen verran rintaa ja särkee päätä niin kovaa. En tiedä, mikä minulla on. Vähän pelottaa, Petra kertoo tuntemuksistaan jaksossa.

Hän lähettää hätäviestin oireidensa vuoksi.

Katso videolta, mitä lääkäri sanoo Petran oireista.