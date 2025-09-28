Petran lautta aiheuttaa toden teolla harmaita hiuksia Alone Suomen neljännessä jaksossa.

Petra on lähdössä Alone Suomi -ohjelman neljännessä jaksossa laskemaan veteen toisia kalaverkkojaan. Jakso on katsottavissa jo MTV Katsomo+ -tilauksella.

Rannan tuntumassa hän huomaa, että lautta hörppii paljon vettä. Hän nousee lautasta pois ja yrittää nostaa sitä järvestä ylös.

– Vittu, kun tämä on painava. No niin, nyt jokin järki tähän. Vittu, tämä on ihan täynnä vettä, Petra kiroaa epätoivoisena.

Kirosanat sinkoilevat, kun hän onnistuu kuin onnistuukin nostamaan lautan pois vedestä.

– Nyt meillä on pallot, verkot ja tämä saatanan paska, joka haluaa täysin tuhota elämäni, Petra sadattelee ja viittaa lauttaansa.

Katso videolta, miten Petran toisten kalaverkkojen vienti vesille saa dramaattisen käänteen.