Euroviisuissa hurmannut islantilainen veljeskaksikko Suomeen

Euroviisuissa Islantia edustanut VÆB esiintyy Suomessa ensi kerran vuoden 2026 alussa.

Sveitsin Baselin Euroviisuissa finaaliin asti edennyt islantilainen veljeskaksikko Matthias David Matthiasson ja Halfdan Helgi Matthiasson eli VÆB saapuu keikalle Suomeen ensimmäistä kertaa.

Tiedotteessa kerrotaan VÆBin esiintyvän Helsingin Apollossa 26. helmikuuta. Keikka Helsingissä on osa kaksikon tulevaa The Boat Tour -kiertuetta Euroopassa.

Duon kisabiisi RÓA on kerännyt Spotifyssä yli 17 miljoonaa kuuntelukertaa ja kappaleen videota YouTubessa on katsottu yli kaksi miljoonaa kertaa.

Veljeskaksikon musiikillinen ura alkoi jo lapsuudesta, jolloin Halfdan soitti rumpuja ja Matthias trumpettia. Yhteisen lauluharrastuksen lisäksi Halfdan voitti Islannin suositun lasten televisiolaulukilpailun The Christmas Starvain 12-vuotiaana vuonna 2015.

VÆB syntyi vuonna 2022 puolivahingossa, kun veljekset julkaisivat TikTokissa videon vitsikkäästä biisistä. Sen saatua huomiota osakseen veljekset päättivät julkaista sen myös Spotifyssä. Seuraavana vuonna veljekset tapasivat säveltäjä-tuottaja Ingi Bauerin, joka siivitti uraa edelleen.

Veljekset osallistuivat vuonna 2024 Islannin euroviisukarsintoihin, eli Söngvakeppniniin kappaleellaan Bíómynd ja sijoittuivat kilpailussa neljänneksi.

Yhtyeen uusin single Dr. Saxophone julkaistiin toukokuussa, ja ennen tätä VÆB julkaisi oman remixinsä Will Ferrelin tähdittämän Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga -elokuvan kappaleesta Jaja Ding Dong.