The Rasmus on Suomen euroviisuedustaja!

Lauantai-iltana 26. helmikuuta Ylellä nähtiin Uuden Musiikin Kilpailun finaali, jonka voitti The Rasmus kappaleellaan Jezebel.

Näin ollen The Rasmus edustaa Suomea tulevissa Euroviisuissa , jotka järjestetään toukokuussa Italian Torinossa.

The Rasmus kertoi MTV Uutisille tammikuussa , että idea hakea mukaan Euroviisuihin syntyi yhtyeen keulakuvan Lauri Ylösen toimesta, ja se tuli muille bändin jäsenille viime kesänä yllätyksenä.

Yhtyeen mukaan Jezebel on biisi vahvoille ja itsenäisille naisille, jotka kulkevat omia polkujaan.

– Jezebel oli Raamatun tuhmeliini, joka teki asiat omalla tavallaan ja aiheutti kaaosta. Halusimme tuoda hänet moderniin maailmaan. Biisi on myös vähän humoristinen, mikä on Rasmukselle erikoista, Ylönen kertoi yhtyeen tiedotteessa.

– Muistan ajatelleeni, että nyt on Lauri tehnyt hienoa musaa, tällä kannattaa osallistua biisikisaan. Kappaleessa on niin paljon vetovoimaa ja sitä on siistiä soittaa yhdessä, Heinonen lisäsi.