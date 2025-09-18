Koripallon miesten EM-kisoissa upeasti neljänneksi yltänyt Suomi nousi EM-menestyksensä myötä kolme sijaa miesten maailmanlistalla, kertoi Koripalloliitto torstaina. Susijengi on nyt globaalissa rankingissa sijalla 17.

Suomi nousi maailmanlistalla ohi Montenegron, Puolan ja Dominikaanisen tasavallan. Euroopan sisäisessä rankingissa Suomi ohitti Montenegron ja Puolan lisäksi Tshekin. Suomi on eurolistalla nyt sijalla 11.

Maailman koripallokärjessä jatkaa lajimahti Yhdysvallat. Euroopan mestaruuden voittanut ja Susijengin EM-välierässä kukistanut Saksa on maailmanrankingissa toisena. Saksalle paikkansa menetti Serbia, jonka Suomi kukisti EM-pudotuspelien avauskierroksella.

Suurimman nousun eurooppalaisjoukkueista maailmanlistalla teki Turkki, joka harppasi peräti 15 sijaa sijalle 12. Turkki hävisi EM-finaalin Saksalle.