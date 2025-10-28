Lauri Markkanen on aloittanut uuden NBA-kauden väkevästi, ja suomalaistähti on kolmen ottelun jälkeen sarjan pistetilastossa kolmantena. 51 pisteen ilta Phoenix Sunsia vastaan nostaa lukemaa tuntuvasti.

Markkanen hurjasteli Phoenixia vastaan ennätyspisteidensä lisäksi 14 levypalloa. Sarjan tyvipäähän povattu Utah oli vähällä hukata voiton, vaikka johti ottelua useaan otteeseen reilulla erolla.

Lopulta voitto kirjattiin Utahille jatkoajan päätteeksi 138–134. Phoenix oli voittanut peräti kymmenen joukkueiden edellistä kohtaamista.

– Toivoin ja yritin ratkaista pelin varsinaisella peliajalla. Jalat ovat siinä kohtaa jo vähän väsyneet, enkä saanut sitä tehtyä. Mutta se tarjosi mahdollisuuden tähän, Markkanen sanoi The Salt Lake Tribunen mukaan ja viittasi ennätykselliseen pistesaldoonsa.

Ennätyssuorituksestaan Markkanen kiitti, kuinkas muutenkaan, joukkuetovereitaan. Erityiskehut sai takamies Keyonte George, jolle kirjattiin ottelussa kymmenen syöttöä. Markkanen – kuten suomalaispelaajat eri lajeissa ylipäätään – tunnetaan hyvänä joukkuepelaajana.