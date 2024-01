Lauri Markkasen taidot hämmästyttivät – valmentajakin ihaili: "Emme ole nähneet hänen juurikaan tekevän tuota"

– Lauri ansaitsee paljon tunnustusta Davisin puolustamisesta, hän teki erittäin hyvää työtä. Hän (Davis) osui viisi kertaa 21 heitosta ja menetti pallon kuudesti. Joukkue laittoi puolustuksessa kroppaa likoon, Utahin päävalmentaja Will Hardy sanoi lehdistötilaisuudessa ja jatkoi kehujaan Markkaselle.

Hardy kiinnitti Markkasen pelissä huomiota myös tämän ominaisuuteen, joka ei ole tullut Utahissa vielä täysimittaisesti esiin. Jyväskyläläisen pallonkäsittelytaito on isoksi pelaajaksi korkeatasoista.

"Olemme löytäneet identiteettimme"

Utah on ottanut 18 viimeisimmästä ottelustaan peräti 14 voittoa ja noussut läntisessä konferenssissa yhdeksännelle sijalle. Nuottipaidat ovat voittaneet viisi peräkkäistä ottelua, ja kotikentällä voittoputki on jo kahdeksan ottelun mittainen.



– Tämä on ottanut aikansa, mutta olemme löytäneet identiteettimme kentän molemmissa päissä. Olemme pystyneet toteuttamaan pelisuunnitelmaamme ottelusta toiseen, Markkanen summasi.



Utah kohtaa seuraavaksi kotiareenallaan Indiana Pacersin Suomen aikaa tiistaiaamuna.