Lauri Markkanen teki uransa ennätyspisteet, kun Utah Jazz voitti Phoenix Sunsin jatkoajan päätteeksi 138–134.

Markkanen oli ottelun ylivoimainen pisterohmu tehtyään hurjat 51 pistettä. Kyseessä on suomalaistähden uusi piste-ennätys yksittäisessä NBA-ottelussa. Edellinen yli 50 pistettä NBA:n runkosarjaottelussa tehnyt Utah-pelaaja oli Hall of Fameen valittu Karl Malone heinäkuussa 1998.

Markkanen upotti pelitilanneheitot 44:n ja pelkästään kolmen pisteen heitot 46 prosentin varmuudella. Vapaaheittoviivalle hän pääsi peräti 17 kertaa ja onnistui niistä jokaisessa.

Hurjan pistesaldon lisäksi Markkanen keräsi ottelun kovimman levypallolukeman, 14.

NBA-kauden pistetilastossa Markkanen on 34,7 pisteen ottelukohtaisella keskiarvolla kolmantena. Milwaukee Bucksin kreikkalaistähden Giannis Antetokounmpon kärkilukema on 36,0.

Juttu jatkuu upotuksen jälkeen. Jos alla oleva video ei näy, löydät sen tästä linkistä.

Itse ottelussa Utah sai hyvän alun ja johti jo avausneljänneksellä parhaimmillaan 19 pisteellä. Phoenix kiri kuitenkin rinnalle, välillä ohikin, kunnes Utah kasvatti taas viimeisellä neljänneksellä eron 12:een.