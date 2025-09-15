Kovan taistelun koripallon EM-kisojen pronssiottelussa käyneet Lauri Markkanen ja Kreikan Giannis Antetokounmpo vaihtoivat toverillisessa hengessä paitoja keskenään.

Milwaukee Bucksia NBA:ssa edustava Antetokounmpo oli Susijengille lähes pitelemätön vastus.

211-senttinen pelaaja upotti Kreikan 92–89-voittoon päättyneessä EM-pronssiottelussa 30 pistettä onnistuen pelitilanneheitoissaan lähes 82 prosentin varmuudella.

Kaksinkamppailutilanteissa Markkasen kanssa kreikkalaisjätti osoitti suuruutensa. Ottelun päätteeksi tähtipelaajat vaihtoivat muutaman sanan lisäksi pelipaitoja keskenään.

– No mitäs siinä. Puhuttiin... no ei ehkä ihan kaikkea tarvitse sanoa, mutta sanoin, kuinka hyvä pelaaja hän on, ja hän kehui toisinpäin, Markkanen kertoi MTV Urheilulle keskustelun sisällöstä.

Seuraava Markkasen edustaman Utah Jazzin ja Antetokounmpon Bucksin välinen NBA-kohtaaminen on kirjattu otteluohjelmaan maaliskuun 8. päivään.

– Totta kai me näemme muutaman kuukauden päästä uudestaan, ja odotetaan taas seuraavaa kilpailua vastakkain. Ihan siisti muisto kuitenkin tästä turnauksesta, Markkanen totesi.

3:27 Lauri Markkanen myönsi pelanneensa ruhjeiden kanssa EM-pronssiottelussa.