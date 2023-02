Lauri Markkanen voi päästä esittelemään erityistaitojaan NBA:n tähdistötapahtumassa – "Ei olla vielä virallisesti päätetty"

Markkasen idoli on Los Angeles Lakersin LeBron James , joka on myös mukana tapahtumassa. Markkasen mukaan hänelle ei ole väliä, mihin joukkueeseen hänet valitaan ottelussa. – En ole hirveästi ajatellut. On vain makeata päästä kentälle kaikkien kanssa. Onhan siinä muitakin supertähtiä kenttä täynnä.

Kahdesti katsomassa, nyt kentällä

Markkanen kertoo olleensa kahdesti tähdistöottelutapahtumissa katsojana, kun ottelut on pelattu hänen edellisissä kotikaupungeissaan Chicagossa ja Clevelandissa. Nyt ottelu pelataan hänen nykyisessä kotikaupungissaan Salt Lake Cityssä. – Onhan se siistiä. Nyt kolmannella kerralla pääsen itse mukaan. En oikein tiedä, mitä odottaa. Hallissa on hyvä meininki ja otan sen ilolla vastaan. On se siistiä päästä edustamaan organisaatiota ja kaupunkia näin hienossa tapahtumassa.

"Pitää pystyä keskittymään jokaiseen peliin"

Ennen tähdistöottelua Utah Jazzilla on vielä viisi runkosarjan ottelua jäljellä. Kahdessa edellisessä ottelussa Atlanta Hawksia ja Dallas Mavericksia vastaan Utahille olisi ollut tarjolla paljon enemmän. Kumpikin peli päättyi karvaaseen tappioon.



– Vähän heikompia pelejä tulee aina, ja olemme katsoneet videoita niistä. Puhuimme paljon edellisen pelin keskittymisestä. Tähän aikaan vuodesta saattaa ajatukset käydä muualla, kun lähestytään pientä taukoa, ja sitten on siirtotakarajat. Pitää pystyä keskittymään jokaiseen peliin.



Markkanen sanoi, etteivät kaikki pelaajat olleet samalla kartalla. Se puolestaan vaikutti tekemiseen pelikentän molemmissa päissä.



– Heitettiin tosi heikosti viimeiset kaksi peliä kaaren takaa ja sitten puolustus on vuotanut. Kyllä se on eniten se keskittyminen, että pystymme saamaan puolustuksessa stoppeja. Sitten pitää pystyä pelaamaan yhdessä joukkuepeliä, mikä on ollut meidän vahvuus tällä kaudella, ettei lähdetä pelaamaan yksilöinä vaan liikutetaan palloa.



Markkanen kertoi, että odottaa tähdistöviikonloppua mutta muistutti samalla tiukasta tilanteesta sarjassa. Joukkue taistelee tiukasti pudotuspelipaikasta, ja jokaisella ottelulla on merkitystä.



– Meillä on vielä ennen taukoa viisi peliä, jotka ovat aika tärkeitä pelejä loppukautta ajatellen. On pakko keskittyä päivä kerrallaan. Tässä liigassa ei voi katsoa liian paljon eteenpäin, koska pelejä tulee niin tiuhaan tahtiin.