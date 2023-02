Lauri Markkanen lupaa järjestää show'n NBA:n tähdistöpelissä – nauttii pyörityksestä täysin palkein: "Ei sitä vaihtaisi mihinkään"

Kapteenit poimivat pelaajat joukkueisiinsa

"Yritän nauttia joka hetkestä"

– On ollut hauska viikonloppu. Vielä kun on kotikaupungin fanit takana, niin huomaa, miten täällä on paljon ihmisiä, joita kiinnostaa asiat, ja jotka haluavat tulla ottamaan kuvia ja nimmareita. Se on kyllä tosi mukavaa. Yritän nauttia joka hetkestä. On aika kiireinen viikonloppu, mutta ei sitä vaihtaisi mihinkään. Kyllä se on aina kiva nähdä lasten ilme, kun he ottavat kuvia tai mitä se ikinä onkaan, Markkanen kertoi MTV Urheilulle.