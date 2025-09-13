Suomen miesten koripallomaajoukkueessa pelaava Jacob Grandison teki sopimuksen Ranskan pääsarjan nousijajoukkue Boulazac Basket Dordognen kanssa, kertoi Suomen Koripalloliitto lauantaina.

Tiedotteen mukaan sopimus syntyi Riiassa, jossa Susijengi on edennyt sensaatiomaisesti EM-kilpailujen mitalipeleihin. Suomi kohtaa Kreikan sunnuntaina pronssiottelussa.

– Keskustelut Boulazacin kanssa ovat olleet käynnissä jo jokusen viikon. Pohdimme omilla tahoillamme jonkin aikaa asioita, jonka jälkeen keskustelin heidän valmennusjohtonsa kanssa ja tulin siihen lopputulokseen, että tämä on erinomainen tilaisuus minulle, 198-senttinen Grandison kertoi.

Grandisonin, 27, viime kausi oli rikkonainen. Hän pelasi loppukaudesta Kreikassa.

– Tämä on minulle loistava tilaisuus todistaa taitoni erinomaisessa sarjassa. Joukkueen tavoite on säilyä pääsarjassa, ja minun pyrkimykseni on auttaa heitä voittamaan isossa roolissa.

