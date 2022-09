Näin Lauri Markkasen EM-eroavaisuus selittyy – Hanno Möttölältä herkullista puhetta Espanja-peliin

Markkanen on ollut lähes koko viisivuotisen NBA-uransa ajan aloitusviisikon pelaaja NBA:ssa, mutta maailman parhaassa liigassa hän ei kuulu supertähtiin. Toisella NBA-kaudellaan Markkanen pelasi parhaimmillaan tavalla, joka sai monet uumoilemaan hänestä all staria eli tähdistöottelupelaajaa.

Lyijyjalkaiset jätit

Niinpä Markkanen on päässyt toistuvasti pelaamaan lyhyempää puolustajaa vastaan tai ajamaan isoja puolustajia vastaan aivan korille asti. Suomen valmennus on onnistunut loistavasti tavoitteessaan luoda Markkaselle tilanteita, joissa hän pääsee hyödyntämään liikkumistaan korille pääsemiseksi. Kun tähän yhdistyvät Markkasen yli 40-prosenttisesti onnistuneet kolmoset ja erinomainen nopeiden hyökkäysten juokseminen, Markkasen pysäyttäminen on EM-tasolla ollut vastustajille mahdotonta.

Suomi kohtaa tiistain puolivälierässä Espanjan, jonka riveissä on yhdeksän EM-kisojen ensikertalaista eli enemmän kuin Suomella. Espanja kuuluu EM-kisojen lyhimpiin joukkueisiin ja se on joukkueena torjunut vain 1,2 heittoa ottelua kohti.

Hernangomezin veljekset Willy ja Juancho ovat Espanjan eturivin isoimmat ja nimekkäimmät miehet, mutta he ovat Markkasta hitaampia ja lyhyempiä. Espanjalla on repertuaarissaan kaksi erilaista paikkapuolustusta sekä mies- ja paikkavartioinnin sekoitus box and one, joilla se voi yrittää sekoittaa Suomen peliä.