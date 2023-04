Lauri Markkasen ulottuvilla on palkinto, joka kruunaisi suomalaistähden uskomattoman kauden – vastustajan valmentajalta eriävä mielipide

Tähdistöottelun avauskokoonpanoon talvella valittu Markkanen taistelee kauden lopulla NBA:n kehittyneimmälle pelaajalle jaettavasta palkinnosta. Syy näkyy tilastorivilläkin: Philadelphia 76ersin Joel Embiid on NBA:n ykkönen 33 pisteen ottelukeskiarvolla, mutta 25,6 pistetä per peli tehnyt Markkanen on kasvattanut NBA:n ainoana pelaajana pistekeskiarvoaan viime kauteen nähden yli kymmenellä pisteellä. Kaiken kaikkiaan suomalainen on petrannut tällä kaudella keskimäärin 10,8 pisteellä viime sesonkiin verrattuna.