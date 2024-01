Lauri Markkasesta poikkeuksellista puhetta menestysluotsilta – ilmoille myös hurja ennustus: "Ei mahdotonta hänelle"

Utah Jazzin nousujohteisella kaudella on käynyt jatkuvasti paremmin selväksi kutkuttava havainto: Lauri Markkanen on noussut pelaajana jälleen uudelle tasolle edellisen huippukautensa jälkeen.

Siitä saatiin erinomainen osoitus taas viime yönä, kun Markkanen mätti 32 pistettä Jazzin murskavoitossa idän huippujoukkuetta Indiana Pacersia vastaan. Kaikki pisteet tulivat ottelun kolmella ensimmäisellä neljänneksellä, sillä suomalaislaituri istui viimeisen erän penkillä Utahin etumatkan ollessa yli 20 pistettä.

Jazzin päävalmentaja Will Hardy nosti esiin Markkasen yhä jatkuneen kehityksen Pacers-voiton jälkeen.

– Kun puolustukset ovat mukautuneet hänen pelaamiseensa, hän on oppimassa, miten käyttää aggressiivisuutta niitä vastaan, Hardy huomioi.

– Eikä hän luo vain itselleen, vaan hän oppii käyttämään aggressiivisuutta auttaakseen myös joukkuetovereitaan saamaan heittoja. Se on iso osa Laurin evoluutiota – hän tekee asioita, joita hän ei tehnyt vielä viime kaudella.

Hardyn mukaan Markkanen on alkanut liikkua ahnaammin kohti koria pallon kanssa.

– Hän pelaa todella fyysisesti pallon kanssa. Hän käyttää fyysisyyttään ja kokoaan pienempiä pelaajia vastaan. Nopeissa hyökkäyksissä hän näkee, mihin tilaan hän voi hyökätä ja käyttää sen hyödykseen.

Markkasen vire on ollut niin hurja viime aikoina, että NBA-väen arviot suomalaisesta on jouduttu kirjoittamaan uudelleen. Osa on alkanut nähdä hänet jopa pelaajana, joka voisi kantaa NBA:n mestariehdokasta joukkueen ykköstähtenä.

– Mitä jos Laurista tulee top 10 -pelaaja? Koska minä katson kaveria, joka on kehittynyt merkittävästi viime kaudesta. Joten en enää ajattele, että se olisi mahdotonta hänelle, The Athleticin koripallotoimittaja Tony Jones täräytti Twitterissä.

Vastustajan valmentajalta huimaa puhetta

Utahille tappion kokeneen Indiana Pacersin päävalmentaja Rick Carlisle tunnusti ihailevansa Markkasta pelaajana.

– Hän on loistava nuori pelaaja. Hän on kaikkein lähimpänä (Dirk) Nowitzkia, mitä olen nähnyt, Carlisle ylisti Salt Lake Tribunen mukaan.

Dallas Mavericksissa pelannut saksalaislegenda Nowitzki ylsi 14 kertaa NBA:n tähdistöotteluun, oli koko liigan arvokkain pelaaja kaudella 2006–2007 ja nosteli mestaruuspokaalia keväällä 2011. Hän on lisäksi NBA:n historian kuudenneksi eniten pisteitä tehnyt pelaaja.

Mikä saa Nowitzkia Dallasissa valmentaneen Carlislen vertaamaan Markkasta yhteen kaikkien aikojen parhaista?

– Hän on 213-senttinen, joka todella osaa sekä venyttää peliä että pelata myös kaaren sisällä. Hän on aliarvostettu atleetti. Hänen ulottuvuutensa on todella erityinen ja tapa, jolla hän ottaa pallon ja hankkiutuu siitä eroon – hän vain nappaa sen ja tekee näin melkein mistä vain, Carlisle selvitti imitoidessaan samalla Markkasen ylhäältä lähtevää heittoliikettä.

– Häntä vastaan on yritetty peluuttaa isompia kavereita ja pienempiä kavereita. Hän heittää pienempien kaverien yli ja päihittää isommat taidoillaan.

– Hän on paljon pahempi vastustaja kuin voisi kuvitella häntä katsellessaan. Hän on pitkä ja hoikka ja kulmikas, mutta hän on luja. Joten hän on merkittävä, merkittävä ongelma, Carlisle analysoi.

Carlisle kertoi myös Dallasin olleen kiivaasti Markkasen perässä varauskesänä 2017, kun Mavericks omisti ensimmäisen kierroksen yhdeksännen varausvuoron. Markkanen varattiin lopulta seitsemäntenä.

– Toivoimme, että hän voisi jotenkin valahtaa meidän yhdeksännelle vuorolle. Mutta sen jälkeen, kun hän kävi harjoittelemassa kanssamme, minulle oli melko selvää, että niin ei tule tapahtumaan, koska hän oli testeissä atleettisesti niin paljon parempi kuin odotimme. Paljon voimakkaampi, todella paljon – kaikilla eri mittareilla.

Carlisle antoi myös kehuja Jazzin päävalmentajalle Will Hardylle tavasta, jolla hän on pystynyt repimään Markkasesta parhaan irti.

– Will on äärimmäisen luova hyökkäyspään valmentaja, ja he tekevät asioita täysin eri tavalla kuin koko muu liiga Markkasen ominaisuuksien ansiosta. Ja niin se oli Dallasissakin, me teimme asioita Dirkin kanssa, koska ei ollut ketään muuta hänenkaltaistaan, Carlisle totesi.

Markkanen itse oli Carlislen Nowitzki-vertauksesta nöyränä.

– Ymmärrän sen, mutta hän on Hall of Fame -pelaaja, joten se on hieman outoa. En kuitenkaan kiinnitä siihen hirveästi huomiota. Tietenkin se on iso kehu, että minua verrataan häneen. Hän oli ainutlaatuinen pelaaja ja minä olen minä. Yritän vain tulla paremmaksi asioissa, joita teen, Markkanen tuumaili.

Taas tähdistöotteluun?

Viime kaudella tähdistöottelussa peräti avausviisikkoon osin muiden tähtien loukkaantumisten avittamana yltänyt Markkanen on noussut etenkin viimeaikaisten otteiden perusteella jälleen mukaan All Star -keskusteluihin.

Tähdistöpelaajien äänestys on käynnissä, ja kilpailu NBA:n läntisen konferenssin etukentän paikoista on edellistä vuotta kiivaampi. Nikola Jokic, LeBron James, Kevin Durant, Anthony Davis, Paul George ja Kawhi Leonard vaikuttavat tällä hetkellä selviltä valinnoilta Indianapolisissa pelattavaan tähdistöotteluun.

Markkasen ottelukeskiarvot 23,7 pistettä, 8,8 levypalloa ja 1,8 syöttöä yhdistettynä Utahin voittokulkuun antavat suomalaiselle kuitenkin mahdollisuuden toistaa viime kauden saavutuksen.

– Uskon, että voin päästä sinne, minun pitää vain jatkaa työntekoa. Se merkitsisi tietenkin paljon, Markkanen sanoi Salt Lake Tribunen mukaan.

– Otteluiden voittaminen auttaa meitä, joten aion vain yrittää tehdä parhaani sen eteen, ja toivottavasti pääsen mukaan. Se olisi ilman muuta iso asia minulle.