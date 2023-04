NBA-supertähti ylistää Lauri Markkasen tekemää muutosta – pitää suomalaista suosikkina arvostettuun palkintoon

NBA vahvisti viime viikolla, että Markkanen on sarjan kehittyneintä pelaajaa valittaessa odotetusti kärkikolmikossa. Hänen lisäkseen sinne mahtuivat New York Knicksin Jalen Brunson ja Oklahoma City Thunderin Shai Gilgeous-Alexander .

– Hänen pistekeskiarvonsa nousi 15:stä 24:ään tai jotain sellaista, ja hän on vaihtanut pelipaikkaa. Hän vaihtoi kolmospaikalle, ja tämä kaveri on seitsemänjalkainen (213-senttinen), George sanoo omaa nimeään kantavassa podcastissa .

– Hänelle on syytä nostaa hattua siitä, että hän vaihtoi isosta laitahyökkääjästä pieneksi laitahyökkääjäksi. Hän pelaa yhä toisinaan isona laitahyökkääjänä, mutta hänellä on myös kyky pelata kaarelta.

32-vuotias George on vuoden 2010 ykkösvaraus, joka palkittiin NBA:n kehittyneimpänä pelaajana tasan kymmenen vuotta sitten. Lisäksi hänet on valittu kahdeksan kertaa tähdistöotteluun ja kertaalleen (2018–2019) sarjan ykkösviisikkoon.

Hänellä on menossa kolmas kausi nelivuotisesta, 176 miljoonan dollarin arvoisesta sopimuksesta Clippersin kanssa. Clippers on mukana pudotuspeleissä, mutta George on ollut polvivamman vuoksi sivussa joukkueen 11 viime ottelusta.