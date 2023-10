Sara Forsberg kertoo olevansa intersukupuolinen: "Halusin jakaa tarinani lisätäkseni tietoisuutta"

View this post on Instagram

Swyerissa ilmenee sukupuolitettuihin kehonpiirteisiin liittyvää synnynnäistä monimuotoisuutta ihmisillä, joilla on XY-kromosomit, eli kromosomit jotka ovat yleensä tyypilliset miehille. Ihmiset, joilla on Swyer, kuitenkin tyypillisesti määritellään syntymässä tytöiksi kehonpiirteiden perusteella. Heidän kehonsa on lähes kaikilta osin samankaltainen kuin muillakin, jotka on syntymässä määritelty tytöiksi. Ainoa ero on sukurauhasissa, jotka eivät kehity munasarjoiksi, jotka voisivat tuottaa hormoneja.