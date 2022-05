Laura Allonen sijaistaa Salkkarit-tähti Jasmin Voutilaista Aino Kaukovaaran roolissa: "Päätin, että teen omalla tavallani, ettei tule liikaa painetta"

Yksi pressiin osallistuneista näyttelijöistä oli Laura Allonen, joka ei ole ainakaan toistaiseksi näkynyt suosikkisarjassa. Asiaan on kuitenkin piakkoin tulossa muutos. Allonen nimittäin työskenteli Jasmin Voutilaisen sairausloman ajan Aino Kaukovaaran roolissa. Voutilainen kertoo, että kulunut vuosi on ollut terveydellisesti erittäin haastava, mutta nyt hän iloitsee, että on päässyt takaisin kuvauksiin.