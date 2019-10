Laulujen legenda Kaj Chydenius täyttää 80 vuotta: Jatkan säveltämistä nuorten kanssa, koska meininki on yhä hyvä eikä laulettava lopu

Huomenna keskiviikkona 80 vuotta täyttävän Kaj Chydeniuksen uran suomalaisen lauluperinteen vaalijana on ainutlaatuinen. Taiteilijan taipaleellaan hän on säveltänyt yli 8000 laulua, pääosin runoutta. Vasemmistolaisen laululiikkeen voimamies on yhä kysytty säveltäjä nuoremman polven keskuudessa. Hän etsii lyriikkaa, jossa on sanoma, mutta poliittiseksi saarnaajaksi hän ei enää suostu.