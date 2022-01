Laulajalegenda Danny tekee uuden aluevaltauksen kirjailijana – työstää parhaillaan romaania: "Koitan tehdä heille oikeutta"

Suomalaisen musiikin historiaan itsensä iskostanut laulajalegenda Danny ei suunnittele hidastavansa tahtia, vaikka tulevana syksynä hänen mittariinsa pärähtää kunnioitettavat 80 vuotta. Laulajalla on edessään muun muassa 30 paikkakunnalla ympäri Suomen pysähtyvä kiertue, joka huipentuu Helsingin Jäähalliin 5. joulukuuta.

– Monenlaista tekemistä on, mikä tarkoittaa että se pitää yllä intressini elää ja edetä elämässä, Danny kertoi MTV Uutisille.

Tulevan vuoden vauhti kuulostaa vauhdikkaalta, mutta edellämainitun ohjelman lisäksi Danny on halunnut ottaa työpöydälleen pitkäaikaisen haaveen toteuttamisen. Hänellä on parhaillaan teossa kirja äitinsä isästä.

– Koitan tehdä heille oikeutta vielä, kun saan elää ja nauttia siitä kaikesta värikkyydestä, jota he ovat aikanaan uskaltaneet tehdä. Koitan roikkua heidän henkisessä perimässään ja tarjota iloa ja elämyksiä kanssaihmisille, Danny kertoo.

Dannyn ja Erika Vikmanin uudelleen lämmenneistä väleistä on uutisoitu viime aikoina. Seiskan mukaan Vikmanin, Dannyn ja Helmi Loukasmäen ympärillä olisi ollut kolmiodraama. Danny kuitenkin tyrmäsi huhut aiemmin tänä vuonna.

– Erittäin hyvät välit (Vikmaniin). Hän on erittäin mieluinen ihminen ollut minulle aina. Hän on viimeiset pari vuotta edennyt urallaan erikoisen hyvin, se on minulle ilon aihe. Hän kuuluu niihin ihmisiin, joita olen saanut auttaa alalle, Danny kertoi pressitilaisuudessaan.