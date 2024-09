Helmi Loukasmäki onnitteli Dannya herttaisella postauksella: "Kiitollinen, että olet elämässäni"

– Hän on viisas, rohkea, lämmin ja upea ihminen! Kiitollinen, että olet elämässäni Danny. Hyvää syntymäpäivää, Loukasmäki kirjoittaa julkaisussaan.

Dannyn ja Loukasmäen välit ovat olleet säännöllisen epäsäännöllisesti otsikoissa aina vuodesta 2020 saakka. Tuolloin kaksikon välillä huhuttiin olleen sutinaa, mutta he torppasivat suhdehuhut ja kertoivat, että Danny oli palkannut Helmin avustajaksi Rauman-kotiinsa.

Sittemmin Helmi on asunut Dannyn luona, ja kaksikko on muun muassa tehnyt yhteisiä lomareissuja Thaimaan auringon alle. He ovat kertoneet olevansa hyviä ystäviä ja tärkeitä toisilleen.