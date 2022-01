80-vuotisjuhlakiertueelle suuntaava Danny paljasti välinsä Erika Vikmaniin ja Helmi Loukasmäkeen

80-vuotisjuhlavuotta viettävä laulaja Danny paljasti erityisen vuotensa sisältävän monimuotoisia projekteja. Hän lähtee syksyllä mittavalle 30 konsertin kiertueelle juhlistaen samalla tulevaa 80-vuotissyntymäpäiväänsä. Kyseessä on Dannyn viimeinen koko Suomen kattava kiertue, ja hän haluaa sen myötä kiittää kaikkia ihailijoitaan vuosien varrella saamastaan tuesta.

All Over Press

All Over Press

Dannyn ja Erika Vikmanin uudelleen lämmenneistä väleistä on uutisoitu viime aikoina ja Seiskan mukaan Vikmanin, Dannyn ja Helmi Loukasmäen ympärillä olisi ollut kolmiodraama. Danny kommentoi välejään Vikmanin kanssa MTV Uutisille.

– Erittäin hyvät välit (Vikmaniin). Hän on erittäin mieluinen ihminen ollut minulle aina. Hän on viimeiset pari vuotta edennyt urallaan erikoisen hyvin, se on minulle ilon aihe. Hän kuuluu niihin ihmisiin, joita olen saanut auttaa alalle.