Samuli Edelmann palasi siihen, mistä aloitti kaiken 90-luvulla – kertoo avoimesti julkisuuden paineista sekä suuresta ylpeydestään Venla-tytärtä kohtaan

Näyttelijä-muusikko Samuli Edelmann, 55, elää jännittävää aikaa elämässään – mutta toisaalta hyvin tuttua sellaista.

Leri Leskisen, Sami Kuoppamäen, Peter Engbergin, Ville Hukkisen sekä Kalle Chydeniuksen kanssa 1990-luvulla perustettu Helsinki Sound Machine -yhtye teki kesällä paluun keikkalavoille. Lisäksi Edelmann palasi tänä vuonna studioon pitkäaikaisen työparinsa ja hyvän ystävänsä Leri Leskisen kanssa tehdäkseen jälleen sitä, mistä kaikki aikoinaan alkoi: popmusiikkia.

Edelmannin uusi kappale, Ilkka Wirtasen ja Patric Sarinin säveltämä ja Kaisa Korhosen sanoittama single Painavat kengät julkaistiin perjantaina 3. marraskuuta. Nyt aika tuntui vain oikealta, kertoo Edelmann.

– Olen elänyt muutenkin elämäni ihan intuition varassa koko ajan. Minulla ei ole kauhean pitkäkestoisia suunnitelmia – paitsi Vaiheet-konsertteja sovitaan jo vuodelle 2025. Mutta muuten menen ihan intuition varassa koko ajan. Ja sitten ei vain se, milloin minusta tuntuu, vaan milloin meistä kaikista tuntuu siltä, että nyt olisi se momentum, niin kokeillaan. Ja tässä sitä ollaan.

Haastattelua varten Edelmann on asettunut mustan nahkasohvan nurkkaan hänelle tutussa ja tärkeässä paikassa, Leri Leskisen studiossa. Siellä Edelmann on uransa aikana tehnyt monia tunnetuimmista lauluistaan, syntyiväthän paikassa muun muassa levyt Kaikki tahtoo sekä Enkelten tuli.

– Silloin kun luo, eli vaikka täällä laulan, niin kyllä siinä silloin sielu soi. Aina kun me luodaan yhdessä, niin meidän kummankin sielut soi. Sitten sitä on ollut erilaisissa elämänvaiheissa, mutta aina tavallaan se on sama.

Myös Leskisen mukaan työskentely Edelmannin kanssa on "kuin kotiin tulisi". Leskinen ja Edelmann ovat kulkeneet elämässä rinta rinnan ystävinä sekä työparina nuoresta iästä lähtien.

– Olen saanut kylpeä siinä Samulin tulkinnassa koko elämäni, mikä on ollut suuri lahja musiikilliselle uralleni, Leskinen kertoo.

Syvä ystävyys kantaa läpi vuosikymmenten

Ystävinä Edelmann ja Leskinen ovat toisilleen korvaamattomia. Viime kesänä, kun Helsinki Sound Machine teki paluun keikkalavoille, lähti Leskinenkin ensi kertaa vuosikausiin kesäkiertueelle.

Edelmann kertoo haluavansa aina ajaa keikan jälkeen seuraavaan konserttikaupunkiin, jotta voisi herätä sieltä aamulla sen sijaan, että seuraava päivä täytyisi varata matkustamiselle. Sen takia hän ajaa pitkiäkin matkoja öisin.

Tänä vuonna Leskinen istui Edelmannin seuraksi näille öisille ajomatkoille.

– Se on aika terapeuttista. Me puretaan kaikkia omia henkilökohtaisia asioitamme mitä elämässä ja siinä hetkessä kulloinkin on. Hyvin rehellisesti ja avoimesti. Leri polttaa sikaria, autossani kaksi ihmistä saavat polttaa sikaria. Toinen on Leri Leskinen ja toinen Vesa-Matti Loiri, kertoo Edelmann.

Öisillä ajomatkoilla myös kuunnellaan musiikkia, jaetaan tuoreita ajatuksia ja pohditaan konserttien runkoa. Sitten taas kuunnellaan musiikkia, ja välillä palataan taas omien elämien tapahtumiin.

– Se on semmoista todella inspiroivaa, pallotellaan kaikkia eri ideoita ja sitten taas palataan omiin henkilökohtaisiin siviilielämän haasteisiin ja puhutaan niistä. Ja sitten taas mennään taiteeseen. Lerin merkitys minulle ystävänä ja työtoverina on iso.

Uran hedelmät

Edelmann on läpi uransa tehnyt menestyksekkäitä asioita sekä musiikin saralla että näyttelijänä. Hänen nimissään on useita klassikoiksi muodostuneita hittikappaleita Peggysta lähtien, ja tunnetuimpia roolitöitä löytyy muun muassa elokuvista Häjyt, Minä ja Morrison sekä Levottomat.

Kuluvalla viikolla uutisoitiin, että ensimmäisenä mainitusta vuoden 1999 elokuvasta Häjyt on tekeillä jatko-osa. Tässä kohtaa Edelmann ei kuitenkaan vielä kerro, onko siinä projektissa mukana.

– En ota kantaa tähän vielä. Vielä jäävään itseni, Edelmann myhäilee.

Työnsä Edelmann kertoo valitsevansa siten, kuten elää muutenkin elämäänsä: intuitiolla.

– Jollain tavalla sen täytyy minua koskettaa. Joku näky siihen pitää tulla. Ja jos sitä ei ole, niin sitten joku muu saa tehdä sen.

Edelmann on ollut käytännössä koko uransa ajan 1990-luvulta lähtien yksi Suomen tunnetuimmista ihmisistä. Hän on kuitenkin myös aina ollut erittäin yksityinen.

Julkisuuteen Edelmann kertoo suhtautuvansa yhä hieman varauksella. Kun sen ottaa puheeksi, Edelmann hiljenee ajatuksiinsa hetkeksi.

– Olen kuitenkin aika herkkä. Tällä alalla ihmiset ovat aika herkkiä, ja täytyykin olla haavoittuvainen, auki ja paljas. Niin julkisuus voi olla aika kova, arvaamaton, eikä mitenkään hallittavissa. Siksi varmaan jollain tavalla suojelen itseäni, tai yritän ainakin.

Kun puolestaan keskustelu kääntyy Edelmannin tyttäreen Venla Edelmanniin, valtaa artistin lämmin, rakkautta täynnä oleva hymy. 23-vuotias Venla-tytär on seurannut isänsä jalanjäljissä ja luo nyt uraa muusikkona.

Edelmann on tyttärestään tavattoman ylpeä ja onnellinen tämän löytämästä elämänpolusta.