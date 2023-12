Laulaja Alma työskentelee kansainvälisten musiikkialan tähtien kanssa – tämä erikoinen olettamus heillä on Suomesta

Laulaja Alma on ehdolla viidessä eri kategoriassa Emma-gaalassa , joka järjestetään 17. helmikuuta 2024. Artisti myöntää olevansa erityisen yllättynyt siitä, että hän on ehdolla Kriitikoiden valinta -kategoriassa.

– Ei tule kauheasti mieleen poppareita, jotka tekevät englanniksi kansainvälistä uraa täältä Suomesta. Tuntuu välillä, että on tehnyt kirjaimellisesti tietä, jota ei ole vielä ollut. Se vie aika paljon energiaa, silti hymyilen ja on ystäviä ympärillä.

– Se, että täällä on jääkarhuja. Välillä he kysyvät, että onko vaarallista kävellä kaduilla, kun siellä on karhuja. He ajattelevat, että Suomi on niin kuin Lappi.