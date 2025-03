Emma-palkittu Mirella rehellisenä kipuilustaan julkisuuden kanssa: "Ajattelen, että miksi teen tämän itselleni?"

Julkisuuden kanssa kipuillut Mirella kertoi, että lavalla ja studiolla oleminen muistuttavat häntä siitä, että se, mitä hän tekee, on hänen intohimonsa ja suurin unelmansa.

Artisti Mirella putsasi palkintopöydän lauantaina 8. maaliskuuta juhlitussa musiikkialan Emma-gaalassa. Ennätysvauhtia Suomen suosituimpien artistien joukkoon noussut tähti palkittiin kuudella Emma-palkinnolla: Vuoden Artisti, Vuoden Biisi, Vuoden Pop, Vuoden Tulokas, Vuoden striimatuin kotimainen biisi ja Vuoden myydyin albumi.

Mirella oli silminnähden häkeltynyt saapuessaan gaalaillan päätteeksi median haastateltavaksi.

– Tunteiden vuoristorataa. En oikeasti muista mitään. En tajua, olen ihan sanaton, hän kuvaili tunnelmiaan medialle.

Artisti kertoi, että on hyvin väsynyt. Gaalapäivä oli täynnä jännitystä.

– Olen jännittänyt esiintymistäni ihan sikana tänään. Ja nämä (palkinnot) vielä tähän päälle! hän sanoi.

Mirella voitti kuusi Emma-palkintoa.All Over Press

Mirella julkaisi ensimmäisen kappaleensa Sua sattuu lokakuussa 2023. Toinen kappale Timanttei ilmestyi tammikuussa 2024 ja sen myötä artisti nousi rytinällä julkisuuteen. Kaikki tapahtui hyvin nopeasti, eikä se ollut Mirellan mukaan suunniteltua.

– Ihan älytöntä, että yksi vuosi on muuttanut elämäni, ja yhtäkkiä minulla on kuusi tällaista päätä, hän sanoi Emma-patsaisiin viitaten.

Siitä, mitä kaikkea reilun vuoden aikana on tapahtunut, ei Mirella hiiskuisi vuoden takaiselle itselleen mitään.

– Olisin ihan hiljaa. En sanoisi mitään tästä seuraavasta vuodesta. Sanoisin, että jatka samaan malliin, pidä pää kylmänä, pidä arvoistasi ja samoista periaatteistasi kiinni äläkä mieti. Mene vain eteenpäin ja tee musiikkiasi ja intohimoasi.

Mirella on puhunut avoimesti siitä, että hänen vuotensa on ollut aika ajoin vaikea ja että hänen jaksamisensa on myös ollut kortilla. Artisti kertoi, että julkisuus ja suosio ovat olleet hänelle vaikeita asioita käsitellä.

– Koska se ei ole ikinä ollut minulle päätavoite eikä se ole ikinä painanut minulle hirveästi mitään, vaan enemmänkin rakkaus ja intohimo musiikkiin. Kun on tullut julkisuutta ja olen huomannut, miten ihmiset muuttuvat ympärilläni, olen huomannut inhottavaa käyttäytymistä ja että raha merkitsee välillä enemmän kuin musiikki ja rakkaus siihen, hän kertoi.

Vaikealta ovat tuntuneet myös suosion myötä tulleet paineet.

– Olen tosi herkkä. Kiertuekin on meneillään ja se on ihanaa, mutta kun tulen väsyneenä kotiin ja avaan puhelimen ja vaikken haluaisikaan, niin minun naamani on siinä. Ihmiset kirjoittavat mitä kirjoittavat. Silloin tuntuu tosi vaikealta ja ajattelen, että miksi teen tämän itselleni, minun pitäisi suojella itseäni, miksi pistän itseni alttiiksi kaikelle? hän sanoi.

Lavalla ja studiolla oleminen kuitenkin muistuttavat artistia siitä, että se, mitä hän tekee, on hänen intohimonsa ja suurin unelmansa.

– Siitä pidän kiinni, enkä lopeta kenenkään tyhmän kommentin tai otsikon takia. Se on sydämessäni, ja ihan sama mitä muut ajattelevat tai mitä ympärilläni tapahtuu.

Mirella liikuttui, kun hän kertoi odottavansa, että pääsee halaamaan perhettään.

– Kun mietin sitä, niin herkistyn. Odotan, että pääsen halaamaan iskää, äitiä ja pikkuveljeäni.

Mitä Mirella sanoisi muille nuorille, jotka haaveilevat artistiudesta? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!

7:50 Katso myös: Kotimaisen musiikin parhaat tekijät palkittiin – tässä Emma-gaalan tähtihetket