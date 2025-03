Hugo, 21, joutui aikuistumaan nopeasti läpimurtonsa myötä – artistin on välillä vaikeaa olla ylpeä menestyksestään: "Olen yrittänyt nähdä sen"

Vuosi 2024 oli artisti Hugolle iso läpimurron vuosi. Nyt hän kertoo MTV Uutisille, miten on suureen suosioonsa suhtautunut.

Artisti Hugon, 21, elämässä on virrannut paljon vettä sitten vuoden 2023, jolloin hän julkaisi esikoissinglensä Puhutaan suoraa.

Alkuvuonna 2024 YleX nimesi Hugon yhdeksi kymmenestä kotimaisesta artistista, joiden uskoi tekevän kyseisenä vuonna läpimurron. Raati nosti Hugon YleX Läpimurto 2024 -artistien kärkikolmikkoon, ja hän sijoittui lopulta toiseksi.

Ja läpimurtonsa Hugo tekikin. Hänen ja Ahtin joulukuussa 2023 julkaistu Väärään aikaan -kappale oli viime vuonna Suomen viidenneksi kuunnelluin kappale Spotifyssa, ja hänen ja Costin syyskuussa 2023 julkaistu Taulut-kappale puolestaan seitsemmänneksi kuunnelluin. Viime syksynä Hugo julkaisi esikoisalbuminsa Kehykset, joka striimasi jo ennakkoon tuplaplatinaa. Nyt hän on ehdolla Emma-gaalassa Vuoden tulokas -kategoriassa.

– Viime vuosi oli aika raskas, aika iso. Paljon tapahtui, Hugo, oikealta nimeltään Henrik Ollas, kertoo MTV Uutisille.

Hugo julkaisi esikoissinglensä vuonna 2023.

Raskaasta viime vuodesta huolimatta Hugolle kuuluu hyvää. Keikkarintamalla pitää kiirettä, sillä artistilla on parhaillaan käynnissä liki 30 keikkaa kattava kevätkiertue.

Hugo suhtautuu suosioon positiivisin mielin. Artisti on mielissään siitä, millaisen vastaanoton hänen musiikkinsa on saanut. Positiivista palautetta on tullut hänen mukaansa paljon.

– Keikoillani on usein faneja, jotka ovat käyneet aiemmin, ja aina on myös uusia (kuuntelijoita) ja ikäryhmät vaihtelevat. Se on aina yhtä palkitseva hetki, kun näet, että jengi laulaa mukana biisejä, jotka olet tehnyt ja tulee kiittämään keikasta, hän sanoo.

Tänä vuonna artisti haluaa pohtia aiempaa tarkemmin omaa jaksamistaan, käsitellä asioita sekä kuunnella itseään enemmän kuin viime vuonna.

– Viime vuonna tapahtui niin paljon, että se meni vähän automaattisesti sellaiseksi liian rutiiniksi. Loppuvuonna minulla ei ehkä ollut enää samanlaista draivia päällä. Huomasin silloin, että nyt täytyy ottaa vähän lomaa ja nauttia sekä palkita itseään siitä, että on tehnyt asiat hyvin, hän sanoo.

– Mutta tämähän oli mitä halusin, ja yleisesti se on tuntununt hyvältä, hän lisää.

Tänä vuonna Hugo haluaa kuunnella itseään ja omaa jaksamistaan enemmän kuin viime vuonna.

Hugo ei osaa sanoa, onko suosio muuttanut häntä ihmisenä. Hän toivoo, että ei.

– En näe itse, että se olisi muuttanut minua, mutta varmasti ne, jotka ovat tunteneet minut aina, näkevät joitakin asioita. Mutta en usko, että kyse on negatiivisesta muutoksesta, vaan vaikkapa siitä, kuinka hyperaktiivinen olen. Onko se vähentynyt, kun on paljon töitä? hän pohtii.

Artisti kokee, että läpimurron myötä hänen oli pakko ikään kuin aikuistua nopeasti. Musiikkiuran kylkiäisenä tuli vastuuta, josta hänen oli otettava koppia.

– Minun on ollut pakko pystyä aikuistumaan nopeasti. On tullut asioita, kuten yritysjuttuja, joista en ole tiennyt yhtään mitään, ja ne on ollut vain pakko napata kyytiin, hän sanoo.

– Sama keikkojen suhteen. Biiseistä tulee isoja ja jengi odottaa isoja keikkoja. Että kaikki näyttää siltä, mitä biisit ovat, vaikka olenkin tehnyt tätä vain vähän aikaa. Jos vertaa artistiin, joka on tehnyt tätä kymmenen vuotta, niin siinä on tosi iso ero, onko sinulla kymmenen vai puolentoista vuoden musiikkitausta, hän jatkaa.

Artisti kuitenkin kokee, että on luovinut asian kanssa hyvin.

"Kuinka usein olen ylpeä itsestäni?"

Vaikka kaikki ympärillä tapahtuva on toisinaan tuntunut raskaalta, on musiikkiura kuitenkin tuonut Hugon elämään myös hyviä asioita. Niistä parhaimpia ovat olleet ystävät.

– Olen tavannut paljon mielenkintoisia tyyppejä ja hahmoja, joita en ehkä muuten tapaisi. Elämääni on tullut paljon läheisiä ystäviä.

Vaikka sen sanominen onkin Hugolle toisinaan hankalaa, on hän ylpeä siitä, että pystyy elättämään itsensä omalla unelmallaan.

– On siunaus, että saan tehdä työkseni sitä mistä tykkään ja se kantaa hedelmää. Se on erittäin siistiä. Olen ehkä liian vähän ylpeä itsestäni ja siitä, mitä teen. Moni sanoo, että on ylpeä minusta, mutta kuinka usein olen ylpeä itsestäni? Se on vaikeampi juttu, mutta olen yrittänyt nähdä sen, hän sanoo.

Kuten todettu, elää Hugo parhaillaan työntäyteistä alkuvuotta. Keikkarintamalla pitää kiirettä, mutta miltä artistin lähitulevaisuus muutoin näyttää?

– No, tässähän on juttuja tiedossa. Sekunnit kuluu, hän sanoo mystisenä.