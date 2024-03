Pamela Tolalle artisti Alman kohtaaminen oli voimakas hetki: "Jaan jotakin, mitä hänkin on käynyt läpi"

Näyttelijä Pamela Tola on ohjannut, käsikirjoittanut ja myös osittain kuvannut artisti Almasta tehdyn dokumentin Life Must Be Beautiful, joka saa ensi-iltansa 15. maaliskuuta.

Ohjaajana Pamela on Alman mielestä todella herkkä tuntemaan asioita.

– Omien sanojensa mukaan hän tajusi heti ensikohtaamisestamme lähtien, millainen tyyppi olen ja millainen tausta minulla on. Hän on ehkä nähnyt syvemmälle kuin monet muut, jotka ovat minuun tutustuneet. On kivaa, ettei hän ole lähtenyt tekemään tätä fanipohjalta tai halunnut kirjoittaa mitään menestystarinaa tai ei-menestystarinaa, Alma kertoi MTV Uutisille dokumentin mediatilaisuudessa.

– Hän on ollut kiinnostunut periaatteessa kaikesta muusta, mistä muut ovat kiinnostuneita. Pamela ei ollut koskaan kovin kiinnostunut suosiostani. Tämän takia luotin Pamelaan, että hän todennäköisesti tekee aidon dokumentin, eikä mitään kädenlämpöistä ylistysjuttua, Alma jatkoi.

Pamela ja Alma kohtasivat ensimmäistä kertaa koronapandemian alkuaikoina neljä vuotta sitten. Alma oli ollut Pamelaan yhteydessä ja kertonut, että hänellä on vanhaa materiaalia, josta voisi tehdä videon Youtubeen.

– Samana päivänä Pamela tuli toimistolleni, ja molemmilla oli vielä maskit. Siellä oli minä, managerini ja Pamela, ja siihen aikaa pidimme vielä turvavälejä. Siitä hetkestä lähtien löysimme jo yhteyden, vaikka tilanne oli aika absurdi, Alma muisteli.

Pamela muistaa, miten Alma lähestyi häntä ja halusi tehdä jonkin somevideon.

– Alma kertoi, että hänellä on 15 tuntia materiaalia, ja lupasin vilkaista niitä ja tavata Alman. Kohtaamisemme oli niin voimakas, ja minulle tuli sellainen olo, että hänellä on todella poikkeuksellinen tarina ja hän on poikkeuksellinen henkilö. Tajusin, että tässä on jotakin sellaista, ettei tätä kannata jättää vain somevideoon, vaan tehdä tästä jotakin isompaa, Pamela muisteli.

Pamela ei ennen ensikohtaamista ollut vielä lupautunut mihinkään, koska halusi tavata Alman. Kaksikko ehti keskustella vain vartin, kun oli jo käynyt ilmi, että heillä on hyvin samankaltaiset taustat lapsuuden osalta.

– Se vaikutti paljon, että pystyin samaistumaan Almaan ja ymmärtämään häntä ihmisenä. Olemme molemmat myös julkisessa ammatissa. Sitä kautta löysimme yhteisiä haasteita, joita julkisuus on tuottanut. Sen myötä tuli olo, että minulla on annettavaa tämäntyyppiseen tarinaan. En vain tirkistele hänen elämäänsä, vaan myötäelän ja jaan jotakin, mitä hänkin on käynyt läpi, Pamela kertoi.

Alman elämässä Pamelaa kosketti erityisesti se, miten artisti on kasvanut turvattomassa ympäristössä. Hänen vanhempansa eivät ole olleet niin hyvässä fyysisessä kunnossa, että olisivat pystyneet olemaan Almalle ja tämän kaksoissisarukselle Anolle turvallisia aikuisia.

– Siitä huolimatta Alma on hirveän positiivinen ja hänellä on terve itsetunto. Se koskettaa minua sen takia, että se antaa hirveästi toivoa ja voimaa. Vaikka lähtökohdat ovat haasteelliset, niin silti ihmiselle voi myös käydä hyvin. Haastavat olosuhteet eivät myöskään tuhoa sinusta kaikkea, Pamela pohti.