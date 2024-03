Pamela Tola yllätettiin suorassa lähetyksessä videoterveisillä: "Sä istut nyt siinä piinapenkissä"

Artisti Alma , 28, tuo elämänsä monet käänteet, huippuhetket ja kipukohdat kaiken kansan nähtäville Life must be beautiful -dokumentissa, joka saa ensi-iltansa 15. maaliskuuta. Dokumenttielokuvan ohjaaja-käsikirjoittajana on toiminut Pamela Tola , joka vieraili sunnuntaiaamuna Huomenta Suomessa kertomassa hänen ja Alman yhteistyöstä.

– Moi Pamela, sä istut nyt siinä piinapenkissä. Kiitos, että otit luodin puolestani. Mielestäni tehtiin hieno proggis. Palaute, jota olemme saaneet ja minä olen saanut, on ollut aidosti koskettavaa. Kiitos, että näit minut oikealla tavalla ja teit aidon ja rehellisen jutun. Uskon, että tämä oli tosi tärkeä juttu tehdä. We did it, let's go! Alma lausui videolla.